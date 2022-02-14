Dünyadaki 5G baz istasyonlarının yüzde 60'ından fazlası Çin'de

Çin'in, 1.43 milyon 5G baz istasyonuyla dünyadaki toplam altyapının yaklaşık yüzde 60'ına sahip olduğu bildirildi.

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan ve kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi, hala birçok ülkede test ediliyor. Çin ise söz konusu teknolojiye geçen ilk ülkelerden bir tanesi.

Çin'in, 1.43 milyon 5G baz istasyonuyla dünyadaki toplam altyapının yaklaşık yüzde 60'ına sahip olduğu bildirildi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2021 sonu itibarıyla ülkede her 10 bin kullanıcıya 10.1 5G istasyonu düştüğü belirtildi.

1.43 MİLYON 5G BAZ İSTASYONU VAR

Açıklamada, ülkedeki baz istasyonu sayısının yıl sonu itibarıyla 1.43 milyona ulaştığı, bunun dünyadaki tüm altyapının yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiği bilgisi paylaşıldı.

Çin'in 5G yatırımının 2021'de 29 milyar dolara ulaştığı kaydedilen açıklamada, Çin'de 5G kullanıcılarının sayısının 2023'te 560 milyonu aşacağının öngörüldüğü, her 10 bin kullanıcıya düşen baz istasyonu sayısının ise 18'e çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

ENERJİ SORUNU VAR

Ülkede şu anda 5G konusunda her şey yolunda gitse de bu baz istasyonlarının harcadığı enerji gelecekte sorun haline gelebilir.

Huawei'nin raporuna göre 5G istasyonları, 4G istasyonlarına kıyasla 3.5 kata kadar fazla enerji tüketiyor. Ülkedeki telekom operatörleri ise enerjiyi en aza indirmek için farklı teknolojiler üzerinde çalışıyor.