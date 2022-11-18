Dünya'daki yaşamın en eski kanıtı bulundu

Britanyalı araştırmacılar, Dünya'daki yaşamın en eski kanıtını bulduklarını açıkladı

Yeni bir araştırmaya göre, Batı Avustralya'daki katmanlı kayaçlar, Dünya'daki yaşamın bilinen en eski kanıtı olma özelliğine sahip.

Araştırmacılar, inceledikleri bu kayaçların, fotosentez yapan mikroskobik canlıların dışkılarıyla oluştuğunu tahmin ediyor.

Bilim dünyasının canlı organizmalar tarafından oluştuğunu kesin olarak belirlediği en eski kayaçlar, 3.43 milyar yıl öncesine dayanıyordu.

En eski yaşam kanıtı

Bilim insanlarına göre, Batı Avustralya'nın Dresser Formasyonu'nda yer alan kayaçlar 3,48 milyar yıl öncesine ait. Bu da onları Dünya'daki yaşamın en eski kanıtı yapıyor.

Araştırmacılar, kayaç katmanlarını incelemek için yüksek çözünürlüklü, iki ve üç boyutlu görüntüleme tekniklerini kullandı. Bunun sonucunda da kayaçların gerçekten de canlı organizmalar sayesinde oluştuğu tespit edildi.

Canlı organizmalara işaret eden en önemli ipuçlarından biri de katmanların düzensiz olmasıydı.

Araştırma ekibi, Avustralya'daki kayaçlardan elde ettikleri bulguların Mars'ta yaşam arayışı için de ipuçları sunabileceğini söylüyor.