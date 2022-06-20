Dünya'dan en uzak uzay aracı Voyager, yolun sonuna geldi

NASA'nın emektar uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2 veda etmeye hazırlanıyor.

1977 yılında, ABD Voyager programı kapsamında fırlatılan insansız uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2, şimdiye kadar Dünya'dan en uzağa yolculuk yapan uydular olarak tarihe geçmişti.

Jüpiter ve Satürn'ü incelemek için tasarlanan Voyager araçlarının 5 yıl dayanması hedefleniyordu. Araçlar, planları fazlasıyla aşarak yaklaşık 45 yıldır uzayda yolculuk yapıyor.

Görev süreleri sona eriyor

NASA'nın emektar uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2 veda etmeye hazırlanıyor. 1977'de fırlatılan uzay araçlarının gücünü 2025'te tüketeceği tahmin ediliyor.

Voyager 1, Dünya'dan 23,3 milyar kilometre uzakta bulunuyor. Voyager 2 ise Dünya'dan yaklaşık 19,3 milyar kilometre mesafede yer alıyor.

Her iki araç da radyoizotop termoelektrik jeneratör teknolojisiyle çalışıyor. Jeneratörlerin sağladığı güç her yıl yaklaşık 4 watt azalıyor. Bu, uzay araçlarındaki cihazların birer birer kapatıldığı anlamına geliyor.

Voyager araçları, Güneş sisteminin ucundaki heliosferin ötesine geçerek tarih yazmıştı. Voyager 1'in heliosferi aşması yaklaşık 36 yıl sürdü. Voyager 2 ise yıldızlararası ortama 2018'de girdi.

Ancak yine de her iki araç, Güneş sistemi dışına çıkmış sayılmıyor. Çünkü Güneş sisteminin sınırı; su, buz, amonyak ve metandan meydana gelen bOort bulutu olarak kabul ediliyor.

NASA, Voyager 2'nin Oort bulutun iç kenarına ulaşmasının yaklaşık 300 yıl, ötesine geçmesinin muhtemelen 30 bin yıl süreceğini düşünüyor.