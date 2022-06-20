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    Dünya'dan en uzak uzay aracı Voyager, yolun sonuna geldi

    NASA'nın emektar uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2 veda etmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 09:43
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    Dünya'dan en uzak uzay aracı Voyager, yolun sonuna geldi

    1977 yılında, ABD Voyager programı kapsamında fırlatılan insansız uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2, şimdiye kadar Dünya'dan en uzağa yolculuk yapan uydular olarak tarihe geçmişti.

    Jüpiter ve Satürn'ü incelemek için tasarlanan Voyager araçlarının 5 yıl dayanması hedefleniyordu. Araçlar, planları fazlasıyla aşarak yaklaşık 45 yıldır uzayda yolculuk yapıyor.

    Görev süreleri sona eriyor

    NASA'nın emektar uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2 veda etmeye hazırlanıyor. 1977'de fırlatılan uzay araçlarının gücünü 2025'te tüketeceği tahmin ediliyor.

    Voyager 1, Dünya'dan 23,3 milyar kilometre uzakta bulunuyor. Voyager 2 ise Dünya'dan yaklaşık 19,3 milyar kilometre mesafede yer alıyor.

    Her iki araç da radyoizotop termoelektrik jeneratör teknolojisiyle çalışıyor. Jeneratörlerin sağladığı güç her yıl yaklaşık 4 watt azalıyor. Bu, uzay araçlarındaki cihazların birer birer kapatıldığı anlamına geliyor.

    voyager

    Voyager araçları, Güneş sisteminin ucundaki heliosferin ötesine geçerek tarih yazmıştı. Voyager 1'in heliosferi aşması yaklaşık 36 yıl sürdü. Voyager 2 ise yıldızlararası ortama 2018'de girdi.

    Ancak yine de her iki araç, Güneş sistemi dışına çıkmış sayılmıyor. Çünkü Güneş sisteminin sınırı; su, buz, amonyak ve metandan meydana gelen bOort bulutu olarak kabul ediliyor.

    NASA, Voyager 2'nin Oort bulutun iç kenarına ulaşmasının yaklaşık 300 yıl, ötesine geçmesinin muhtemelen 30 bin yıl süreceğini düşünüyor.


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