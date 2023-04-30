Dünya'dan en uzak uzay aracı! Voyager'in ömrü 3 yıl uzadı NASA mühendisleri, ömrünün sonuna gelen Voyager uzay aracının görev süresini 3 yıl daha uzatmayı başardı.

ensonhaber.com

1977 yılında, ABD Voyager programı kapsamında fırlatılan insansız uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2, şimdiye kadar Dünya'dan en uzağa yolculuk yapan uydular olarak tarihe geçmişti.

Jüpiter ve Satürn'ü incelemek için tasarlanan Voyager araçlarının 5 yıl dayanması hedefleniyordu. Araçlar, planları fazlasıyla aşarak yaklaşık 45 yıldır uzayda yolculuk yapıyor.

Görev süreleri sona ermek üzereydi

NASA'nın emektar uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2 veda etmeye hazırlanıyordu.

Voyager 1, Dünya'dan 23,3 milyar kilometre uzakta bulunuyor. Voyager 2 ise Dünya'dan yaklaşık 19,3 milyar kilometre mesafede yer alıyor.

Her iki araç da radyoizotop termoelektrik jeneratör teknolojisiyle çalışıyor. Jeneratörlerin sağladığı güç her yıl yaklaşık 4 watt azalıyor. Bu, uzay araçlarındaki cihazların birer birer kapatıldığı anlamına geliyor.

Voyager'in ömrü 3 yıl uzadı

NASA, Güneş sisteminin en dıştaki gezegenlerinin ötesinde ne olduğunu keşfeden en uzak ikinci uzay aracı olan Voyager 2'ye veda etmeye pek hazır değil.

NASA mühendisleri, ömrünün sonuna gelen Voyager 2 uzay aracının görev süresini 3 yıl daha uzatmayı başardı.

Mühendisler, 19 milyar kilometre öteden, parçalarından birinde önemli bir enstrümanı üç yıl daha kapatmak zorunda kalmalarını önleyebilecek gizli bir güç hazinesi saptadı.

Voyager'ın NASA'nın Jet Propulsion'daki proje bilimcisi Linda Spilker, şu ifadeleri kullandı:

Voyager'ların bilim verileri, araçlar Güneş'ten uzaklaştıkça daha değerli hale geliyor, bu nedenle mümkün olduğu kadar çok sayıda bilim aletini çalışır durumda tutmak istiyoruz.

Voyager araçları, Güneş sisteminin ucundaki heliosferin ötesine geçerek tarih yazmıştı. Voyager 1'in heliosferi aşması yaklaşık 36 yıl sürdü. Voyager 2 ise yıldızlararası ortama 2018'de girdi.

Ancak yine de her iki araç, Güneş sistemi dışına çıkmış sayılmıyor. Çünkü Güneş sisteminin sınırı; su, buz, amonyak ve metandan meydana gelen bOort bulutu olarak kabul ediliyor.

NASA, Voyager 2'nin Oort bulutun iç kenarına ulaşmasının yaklaşık 300 yıl, ötesine geçmesinin muhtemelen 30 bin yıl süreceğini düşünüyor.