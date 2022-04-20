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    Dünyanın elektrikli ilk tanker gemisi denize iniyor

    Dünyanın elektrikle çalışan "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Japonya'da denize inmeye hazırlanıyor.
    • 20.04.2022 - 10:23
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    Dünyanın elektrikli ilk tanker gemisi denize iniyor

    Son zamanlarda otomobillerde başlayan elektriklenme akımı, ardından uçaklar, otobüsler ve gemiler için de geçerli olmaya başladı.

    Dünyanın karbon ayak izine sahip olmayan ilk elektrikle çalışan tanker gemisi, bu ayın sonlarında Tokyo Körfezi'nde hizmete girecek.

    AA'da yer alan habere göre, 62 metre uzunluğundaki Asahi, 100 elektrikli otomobilde bulunan motora eşdeğer kapasiteye sahip piller tarafından sağlanan elektrik gücüyle çalışıyor.

    Daha az gürültü, daha çok alan

    Geleneksel tankerlere kıyasla Asahi, daha az gürültü ve titreşim üretiyor ve mürettebat için daha fazla alan sunuyor.

    ashai

    Gemi, Tokyo Körfezi'ndeki diğer gemilere akaryakıt tedarikinde kullanılacak. Geminin yapımında yer alan e5 Lab'in baş teknoloji sorumlusu; çevre dostu, yeni nesil gemiler inşa etme konusundaki bilgi birikimini paylaşmanın Japon gemi yapımcılarının küresel rekabet gücünü güçlendirmeye yardımcı olacağını umduğunu söylüyor.

    ashai

    ashai


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