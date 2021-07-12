Dünyanın en büyük astronomi müzesi Şanghay'da açılıyor

Asya ülkesindeki müze, 39 bin metrekarelik büyüklüğüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Çin, dünyanın en büyük astronomi müzesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Üzerinde gök cisimlerinin yörüngelerini ima eden yapıların yer aldığı müze, karmaşık eğrisel şekliyle evrenin geometrisini yansıtacak şekilde tasarlandı.

EN BÜYÜK ASTRONOMİ MÜZESİ

Yaklaşık 39 bin metrekare alan üzerine kurulu Şanghay Astronomi Müzesi, cuma günü açılacak.

Müzede sergiler, planetaryum, gözlemevi ve Güneş teleskobu yer alıyor. Projenin tasarımı, 2014 yılında ABD'li bir firma tarafından yapıldı.

"ASTRONOMİDEN İLHAM ALAN MİMARİNİN SOMUTLAŞMIŞ HALİ"

CNN International'ın haberine göre, baş tasarımcı Thomas J. Wong, "Tüm bu deneyime inanılmaz bir etki getirmek için mimariden yararlanabileceğimizi düşündük. Bina, astronomiden ilham alan mimarinin somutlaşmış halidir." dedi.

Wong ve ekibi, tasarım aracılığıyla evrendeki her şeyin sürekli hareket halinde olduğunu ve bir dizi kuvvet tarafından yönetildiğini göstermeyi hedefledi.

Ekip; gezegenler, uydular ve yıldızlar gibi üç göksel varlığın hareketlerinin kütleçekimsel ilişkilerine dayalı olarak matematiksel açıdan nasıl hesaplanacağına dair henüz çözülmemiş soru olan "üç cisim probleminden" de etkilendi.

TASARIMIN AMACI

"Üç cisim probleminin ilginç olduğunu düşünmemizin nedeni, karmaşık bir yörüngeler kümesi olmasıdır." diyen Wong, şu şekilde konuştu:

"Bunlar, merkezin etrafındaki basit bir dairenin aksine dinamik olan ilişkiler. Ve bu karmaşıklığı yakalamak, tasarımın amacının bir parçasıydı."