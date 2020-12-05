Dünyanın en büyük buz dağındaki erime gözlendi

İngiliz nakliye uçağı tarafından çekilen görüntülerde, buz dağındaki çatlaklar ve tüneller gözler önüne serildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait nakliye uçağı, Güney Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağının görüntülerini elde etti.

Görüntülerde buz dağının son 3 yılda 1800 kilometrekare eridiğinin görüldüğü bildirildi.

A68a ADLI BUZDAĞININ GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİLDİ

BBC News'nin haberine göre, bir A400 nakliye uçağının “A68a” adlı, dünyanın en büyük buz dağının yakınına giderek artan düzensiz hareketlerini gözlemlemek için bölgede alçak uçuş yaptığı belirtildi.

Haberde, nakliye uçağının söz konusu buz dağındaki çok sayıda çatlağı ve su altında uzanan tünelleri görüntülediği kaydedildi.

SIKIŞMA İHTİMALİ VAR

Buz dağının şu an Britanya Denizaşırı Bölgesi’ndeki Güney Georgia Adası'na doğru hareket ettiği ifade edilen haberde, adaya 200 kilometre uzaklıkta bulunduğu ve sığ kıyı sularında sıkışma ihtimalinin olduğu aktarıldı.

"DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞININ GÜVENLİĞİ İÇİN TAKİP EDİLMELİ"

Haberde, son haftalarda elde edilen uydu görüntülerinde A68a’nın kenarlarının sert dalga hareketleriyle hızla parçalandığının görüldüğü ve buz dağından ayrılan bu parçaların “deniz yolu taşımacılığı” güvenliği için izlenmesinin gerektiği bilgisine yer verildi.

A68a buz dağının 2017’de Antartika’daki buz tabakasından koptuğunda ölçüsünün 6000 kilometrekare olduğu vurgulanan haberde, elde edilen son görüntülerde bunun 4200 kilometrekareye düştüğü kaydedildi.