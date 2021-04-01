Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, 100 milyar dolarlık yatırım yapıyor

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, 100 milyar dolarlık yatırım yapıyor

Çip devi TSMC, sektördeki krizi aşmak için 100 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını duyurdu.

Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, son zamanlarda otomotiv sektöründe tedarik sorunları yaşanıyor.

Yeterli çip tedarik edemeyen birçok marka, üretimlerine geçici de olsa ara verirken, çip krizi büyüyerek başta bilgisayar ve akıllı telefon üretimi olmak üzere diğer sektörlere de sıçrıyor.

TSMC'DEN 100 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), çip krizini çözebilmek için üç yıl içerisinde 100 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

2021 eylem planı kapsamında 25-28 milyar dolarlık bir yatırım planlayan şirket, çip krizinin giderek artması sonucunda yatırım miktarını yükseltti. Duyurunun ardından TSMC hisseleri, Taipei borsasında yüzde 2 değer kazandı.

Çiplere yatırım açıklayan ilk şirket TSMC değil. Geçen hafta çip üreticisi Intel de iki yeni fabrika için 20 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıklamıştı.

Uzmanlar, otomotiv sektörünü olumsuz etkileyen çip krizinin, şu anki şartların olumlu yönde değişmemesi durumunda akıllı telefon üretimi de dahil olmak üzere, çeşitli alanlardaki üretimlerde de aksamalara neden olabileceğini belirtiyor.

Çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri olarak görülüyor. Pazarda hakimiyet oluşturmak isteyen şirketler ve ülkeler, devasa yatırımlarla çip endüstrisini şekillendirmeye çalışıyor.