Dünyanın en büyük drone'u Ravn X, yörüngeye uydu taşıyacak

Yörüngeye uydu taşıyacak dünyanın en büyük drone'u "Ravn X" tanıtıldı. 18 metre kanat genişliğine sahip drone, gelecekte uydu teslimatlarının vazgeçilmezi olacak.

Şimdiye kadar uydu fırlatma görevlerinde dev roketlerin sahne aldığına şahit olduk. Ancak ABD merkezli Aevum isimli şirketin yepyeni bir fikri var.

Aevum, küçük uydular gibi uzaya yük taşıma görevlerinde kullanılacak dünyanın en büyük drone'u Ravn X'i görücüye çıkardı.

24 metre uzunluğa, 5,5 metre yüksekliğe ve 18 metre kanat açıklığına sahip bir insansız hava aracı olan Ravn X, gelecekteki uydu fırlatma görevlerinin vazgeçilmezi olmaya aday.

Tam otonom, yani insansız bir şekilde çalışacak olan drone, 1.6 kilometre uzunluğundaki pistlerden kalkış yapabiliyor ve yine otonom olarak iniş gerçekleştirebiliyor.

UYDULARI HAVADAN FIRLATIYOR

Ravn X, küçük uyduları yörüngeye ulaştırmak için alçak Dünya yörüngesine doğru otonom bir şekilde yükselerek, taşıdığı uyduları havadayken fırlatıyor.

Üstelik tüm hava şartlarında kullanılabilen Ravn X, roketlerde sıkça yaşanan, olumsuz hava şartları nedeniyle fırlatma erteleme gibi sorunlarla karşılaşmıyor.

Aevum’un açıklamalarına göre Ravn X araç filosu tamamlandığında, araçlar her 180 dakikada bir uzaya yük taşımak için kullanılabilecek.

Uzay taşımacılığı sektöründe henüz yeni olan Aevum, görünüşe göre çok hızlı bir şekilde yükselecek. Çünkü gelen bilgilere göre şirket, şimdiden 1 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı bile.

Ayrıca Ravn X sistemini kullanacak kuruluşlar arasında ABD Uzay Kuvvetleri de bulunuyor.