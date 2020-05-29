Dünyanın en büyük elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı

Dünyanın en büyük elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı

Dünyanın en geniş oturma kapasitesine sahip elektrikli uçağı, ilk kez gökyüzüne havalandı.

Elektrikli motorlar üzerine çalışma yapan MagniX şirketinin geliştirdiği ve dünyanın en büyük elektrikli uçağı olan eCaravan, dün ilk kez havalandı.

Kanada’nın Vancouver şehrinden havalanan elektrikli uçak, 15 dakika havada kaldıktan sonra başarılı bir şekilde iniş yaptı.

2021'DE HİZMETE GİRECEK

İngiliz medyasının haberine göre, elektrikli uçak motorunun üreticisi olan MagniX firması 2021 yılının sonunda, 160 kilometre menzil içinde bu uçakları hizmete sokmayı umuyor.

Sıkı kuralların işlediği havacılık sektöründe güvenlik testlerinin geçilmesi de uzun zaman alabiliyor. Ancak MagniX firması, bu sürecin Cessna Caravan'a yapıldığı gibi elektrikli motorların mevcut uçaklara sonradan monte edilmesi ile hızlandırılabileceğini umuyor.

Dünyanın en büyük elektrikli uçağı eCaravan'ın başarılı uçuşu, elektrikli uçakları önümüzdeki yıllarda sıkça görebileceğimiz anlamına geliyor.







