Dünyanın en büyük hava aracı ilk uçuş testini gerçekleştirecek Google'ın kurucularından Sergey Brin'in havacılık girişimi LTA, dünyanın en büyük uçağının ilk uçuş testini gerçekleştirmeye hazır.

ensonhaber.com

Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in hava gemilerini havacılıkta uygulanabilir hale getirmeyi amaçlayan şirketi LTA, Pathfinder-1 zeplininin ilk uçuş testini yapacak.

Lighter Than Air Research (LTA) tarafından hazırlanan 124,5 metre uzunluğundaki zeplin prototipi, kablolu uçuş kontrolleri, elektrik motorları ve lidar algılama gibi günümüz teknolojilerini içeriyor.

Devasa hava gemileriyle firma, insani misyonlara ve kargo taşımacılığına uygun, sıfır karbonlu bir ulaşım çözümü sağlamayı hedefliyor.

Pathfinder-1 neler vadediyor

Pathfinder 1, onu diğer hava gemilerinden ayıran farklı bir tasarıma sahip. Helyum dolu bu hava gemisi 96 adet kaynaklı titanyum göbek ve 288 adet karbon fiber takviyeli polimer tüpten oluşuyor.

Pathfinder 1 dikey kalkış ve iniş (VTOL) yeteneğine sahip ve 12 elektrik motoru ile dört kanatlı dümen sayesinde saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Hava gemisi, her biri gaz seviyelerini izlemek için bir lidar sistemine sahip 13 yırtılmaz naylon helyum kutusunu zemininde barındırıyor.

Hava gemisi ayrıca elektrik motorlarına güç sağlamak için 150 kilovatlık iki dizel jeneratörü 24 batarya ile birleştiren hibrit bir tahrik sistemden gücünü alıyor.

Uçuş testi detayları

Geçtiğimiz günlerde zeplin, NASA'nın Moffett Field'ındaki 2. Dünya Savaşı döneminden kalma hangarından, şirketin düzinelerce mühendisi, teknisyeni ve yer ekibi tarafından tutulan halatlar tarafından yönlendirilerek, gece karanlığında sessizce taşındı.

Tüm operasyon, LTA'nın saklayacak bir şeyi olduğu için değil, zeplin uçuş testi programının sabah güneşinin ilk ışıklarıyla başlaması nedeniyle karanlığın örtüsü altında gerçekleşti.

Mühendislerinin öğrenmeyi umduğu ilk şey, Pathfinder 1'in yaklaşık 300 bin metreküp helyum ve hava koşullarına dayanıklı polimer kabuğunun Kaliforniya güneş ışığının ısıtıcı etkisine nasıl tepki vereceği.