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    Dünyanın en büyük iPhone fabrikasında üretim sorunları devam ediyor

    Foxconn, dünyanın en büyük iPhone fabrikasındaki üretim sorunlarının birkaç hafta daha süreceğini söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:27
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    Dünyanın en büyük iPhone fabrikasında üretim sorunları devam ediyor

    Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle tesisin, kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

    Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

    Çin'in uyguladığı sıkı karantina politikaları nedeniyle, Apple iPhone 14 modellerini üretmekte sorunlar yaşıyor.

    Üretim aralık sonundan sonra normale dönecek

    Foxconn, dünyanın en büyük iPhone fabrikasındaki üretim sorunlarının birkaç hafta daha süreceğini söylüyor.

    Foxconn'dan bir kaynak, Apple tedarikçisi Foxconn'un Zhengzhou fabrikasının aralık sonu ile ocak başı arasında tam üretime devam etmesini beklediğini söyledi.

    iphone

    Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi olan bir kişi, "Kapasite şimdi kademeli olarak yeniden başlatılıyor ve yeni personeller işe alınıyor." dedi.

    iPhone 14 teslim süreleri uzadı

    Aksayan üretim nedeniyle ABD'de yeni bir iPhone 14 satın alanlar, telefonlarını en erken 33 gün sonra teslim alabiliyor.

    Üstelik Apple'ın birçok mağazasında iPhone 14'ün bazı modelleri yer almıyor ve sadece internet üzerinden satış yapılıyor.


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