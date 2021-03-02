Dünyanın en büyük kasiyersiz marketi Çin'de açıldı

Yazılım şirketi AiFi, Çin’in en büyük kentlerinden Şanghay'da dünyanın en büyük kasiyersiz marketini hayata geçirdi.

Günümüzde hemen hemen her alanda kullanılan yapay zeka teknolojileri, artık kasiyersiz marketlerde de kullanılmaya başlandı. Örneğin Amazon, "Amazon Go" adını verdiği marketlerle birçok bölgede hizmet veriyor.

Otonom perakende yazılım sağlayıcısı AiFi, Çin'in Şanghay kentinde dünyanın en büyük kasasız mağazasını açtı. Yaklaşık 370 metre karelik mağaza, müşterileri kasaya gitmeden mağazadan çıkabilmesi için 200 adet akıllı kamera kullanıyor.

MARKETTEKİ HER ŞEY OTONOM

Mağazada müşterilerin aldığı ürünler, kameralar tarafından otomatik olarak tanımlanıyor ve akıllı sepete aktarılıyor.

Ardından ürünlerin bedeli müşterinin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan tanımlanan hesabın bakiyesinden düşülüyor.

Müşteriler mağazadan ayrıldığında ise onlara uygulama aracılığıyla dijital bir makbuz gönderiliyor.

AiFi CEO'su Steve Gu, Amazon Go mağazalarının Amazon'un kendisi tarafından işletildiğini, AiFi şirketinin bu teknolojiyi üçüncü taraf perakendecilere sattığını belirtti.

Uzmanlar, bir kasiyerle temasa geçmenin önüne geçtiği ve uzun kasa kuyruklarını ortadan kaldırdığı için koronavirüs pandemisi döneminde otonom mağazacılığa olan ilginin büyüdüğünü söylüyor.

GELECEKTE KASİYERSİZ MAĞAZALAR YAYGINLAŞABİLİR

Kasiyersiz ve çalışansız mağazalar, hem şirketlerin işçilik maliyetlerini en aza indiriyor hem de müşterilerin daha fazla dikkatini çekiyor.

Bu nedenle yapay zekaya sahip insansız mağazaların, gelecekte daha fazla artacağı söyleniyor.