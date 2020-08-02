Dünyanın en büyük nükleer füzyon projesi yapım aşamasında

Güneş'ten 10 kat daha yüksek ısıya erişebilen, dünyanın en büyük nükleer füzyon projesinin kurulum aşaması başladı.

Dünyanın en büyük karbonsuz nükleer füzyon projesi olan Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü (ITER), maddenin plazma olarak bilinen halinden elektrik üreten bir güç kaynağı yaratmak için geliştiriliyor.

Dünyanın en büyük nükleer füzyon projesinin birleştirilme evresi, projenin duyurulmasından 14 yıl sonra, geçtiğimiz hafta başladı.

Güneş'ten 10 kat daha yüksek ısıya erişebilen ve Fransa'nın güneyine kurulan dev makine, Güneş'e enerji sağlayan nükleer füzyon sürecinin Dünya'da da güvenli bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini göstermek için tasarlandı.

PARÇALARI BİRLEŞTİRİLİYOR

Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü (ITER) diye bilinen makinenin parçaları dünyanın farklı bölgelerinde geliştiriliyordu. Şimdi ise bu parçalar, birleştirilmek üzere Saint-Paul-les-Durance’de bir araya getirildi. Reaktörün başlangıç ​​deneylerinin Aralık 2025'te başlaması planlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salı günü yaptığı açıklamada “Füzyon sayesinde nükleer, gelecek için umut vaat ediyor.” dedi.

Kömür, petrol ve doğal gazdan kaynaklanan sera gazlarına karşı nükleer enerjiyi uzun süredir savunanlar arasında yer alan Macron, bu teknolojinin "temiz, karbonsuz, güvenli ve verimli enerji" sağlayacağını vurguladı.

PROJEDE 27 ÜLKE YER ALIYOR

ITER projesi 2006’da ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık, İsviçre, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve toplamda 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin iş birliğiyle başlatıldı.

Ülkelerin ortak açıklamasında nükleer füzyonun güvenli olduğu ve geleneksel nükleer enerji santrallerinde olduğu gibi erime ya da sızıntı riski barındırmadığı ifade ediliyor.