Dünyanın en büyük oyun fuarı E3 geri döndü

Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden olan E3, koronavirüs arasının ardından gelecek yıl düzenlenecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda birçok etkinlik ertelenmişti.

2020 ve 2021 yıllarında koronavirüs nedeniyle ertelenen dev oyun fuarı E3'ün bu yıl da iptal edildiği açıklanmıştı.

E3, 2023'te dönüyor: Tarih belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen Electronic Entertainment Expo ya da bilinen adıyla E3, gelecek yıl geri dönecek.

Her zaman olduğu gibi Los Angeles'ta düzenlenecek fuar için tarih açıklandı. Yapılan açıklamaya göre E3, 13-16 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Açıklamalara göre gelecek yılki fuar, New York Comic Con, Star Wars Celebration gibi dev etkinlikleri düzenleyen şirket ReedPop yönetiminde gerçekleştirilecek

Öte yandan, E3'ün geri dönmesi her ne kadar birçok oyunseveri mutlu etse de bu fuarın eskisi gibi tat vermediğini söylemeliyiz.

Şirketlerin kendi etkinliklerini düzenlemesiyle birlikte eski ilgisini kaybeden E3'e, Sony ve Microsoft gibi oyun devleri katılmayacak.