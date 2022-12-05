Dünyanın en büyük teleskobunun inşaatı başlıyor

Kilometre Kare Dizisi, 2028'de tamamlandığında dünyanın en büyük radyo teleskobu olacak.

Geçtiğimiz günlerde Çin, Tibet Platosu'nda inşa ettiği dünyanın en büyük teleskop dizisini tamamladığını duyurmuştu.

Daocheng Güneş Radyo Teleskobu (DSRT), 300'den fazla çanak antenden oluyor. Projenin maliyeti ise yaklaşık 14 milyon dolar olarak açıklandı.

Ancak gelecek yıllarda, dünyanın en büyük teleskobu rekorunu başka bir proje alacak. Kilometre Kare Dizisi (SKA), 2028'de tamamlandığında dünyanın en büyük radyo teleskobu olacak.

İnşaatı başladı

Güney Afrika ve Avustralya'ya bölünmüş, merkezi İngiltere'de bulunan tesiste, yeni bir teleskop inşa ediliyor.

Kilometre Kare Dizisi (SKA) isimli bu proje, 2028'de tamamlandığında dünyanın en büyük radyo teleskobu olacak.

Teleskopun ilk mimarisi, 200 kadar parabolik anten ile Noel ağaçlarına benzeyen 131 bin çift kutuplu anten içerecek. Amaç, yüz binlerce metrekarelik etkili bir toplama alanı oluşturmak.

Bu, SKA'ya gökyüzündeki hedefleri incelerken benzersiz bir hassasiyet ve çözünürlük sağlayacak. Sistem, kabaca 50 megahertz ile 25 gigahertz arasında bir frekans aralığında çalışacak.

SKA'nın büyük görevlerinden biri, evrendeki en bol element olan hidrojenin tüm tarihinin izini sürmek olacak.