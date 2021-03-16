Dünyanın en büyük volkanı Mauna Loa uyanmaya başladı

Hawaii bölgesinde bulunan ve dünyanın en büyük yanardağı olan Mauna Loa, uykusundan uyanmaya başlıyor. Bölgede son bir haftada 200'den fazla deprem tespit edildi.

Hawaii Adaları'nı oluşturan beş volkandan biri olan ve kapladığı alan bakımından Dağı Dünya'nın en büyük yanardağı olarak kabul edilen Mauna Loa, uykusundan uyanmaya başladı.

Son zamanlarda Mauna Loa'da gözlemlenen jeolojik aktivitelerin sayısında artış yaşanıyor. Uzmanlar, geçtiğimiz hafta dağın altında 200'den fazla küçük deprem gözlemledi.

MAUNA LUA DOLMAYA BAŞLADI

Bilim insanları bunun yanardağın dolmasına işaret ettiğini söylüyor. Ancak söz konusu Mauna Loa gibi büyük bir volkan olunca, dolması ve patlaması yakın bir zamanda gerçekleşmeyecek.





37 YILDIR HAREKETLİLİK YOKTU

Dünyanın en büyük yanardağı Mauno Loa, en son 1984 yılında lav püskürmüştü. Dev bacadan çıkan lavlar adanın diğer tarafına kadar ulaşmıştı.



2021 yılında yeniden uyanmaya başlayan dağ, bölge sakinlerini de tedirgin ediyor. Hawaii Üniversitesi, gözlemlenen hareketler sonrası acil durum uyarısı yayınladı ve bölgedeki vatandaşlara tahliyeye hazır olmaları tavsiye edildi.

Mauno Loa, Hawaii'deki büyük adada bulunuyor. Yanardağ bölgedeki bulunan beş volkandan bir tanesi.

Aynı zamanda dünyanın en aktif yanardağı Kilauea ile komşu olan Mauno Loa, Hawaii'deki katı kütlenin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Kilauea, onlarca yıldır düzenli olarak lav püskürtüyor. Bazı dönemlerde yanardağ çevredeki yaşamı etkileyecek patlamalar gerçekleştiriyor.

Uzmanlar, Kilauea'daki bu hareketliliğin yavaş yavaş Mauna Loa'ya geçtiğini söylüyor.