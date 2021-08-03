Yaklaşık 74 bin litre su taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük yangın söndürme uçağı Supertanker, kâr getirmediği gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda piyasadan çekildi.

İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda tüm dünya irili ufaklı yangınlarla boğuşmak zorunda kalıyor. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yangınlarla mücade tüm hızıyla sürerken, Supertanker isimli dünyanın en büyük yangın söndürme uçağı hakkında çeşitli bilgiler derledik.

İlk olarak Evergreen International Aviation tarafından geliştirilen ilk Supertanker, hiçbir zaman kullanılmasa da ikinci model, orijinal olarak Boeing tarafından 1971'de Delta Air Lines için üretildi ve ilk defa 2009 yılında İspanya'nın Cuenca kentinde çıkan bir yangında kullanıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ: 747 SUPERTANKER

Üçüncü ve en büyük Supertanker, şu anda uçağın sahibi ve işletmecisi olan Global Supertanker Services tarafından geliştirildi.

Boeing 747-400 tipi bu dev uçak, Eylül 2016'da Federal Havacılık İdaresi tarafından yangınla mücadele uçuşları için onaylandı ve ABD yetkilileri tarafından 2017'de Kaliforniya orman yangınlarıyla mücadele için kullanıldı.

Dünyanın en büyük yangın söndürme uçağı: Supertanker - VİDEO

En yeni Supertanker yangın söndürme uçağı, yüksek basınç altında yangın geciktiriciyi dağıtabilen basınçlı bir sıvı püskürtme sistemi ile donatıldı.

Söz konusu uçak, sahip olduğu basınçlı sistemi kullanarak, 120-240 metre yükseklikten saatte 260 km hızla uçarak yangın mahaline su püskürtebiliyor.

74 BİN LİTRE SU TAŞIYOR

Geliştirici şirkete göre uçak, toplamda 74 bin litre su taşıyabiliyor ve 4,8 km uzunluğunda, 46 metre genişliğindeki bir yangının tamamına su püskürtebiliyor.

2.400 metre uzunluğunda pisti ve uygun tesisleri olan herhangi bir havaalanından kalkabilen Supertanker, saatte 970 km hıza ulaşarak 20 saat içerisinde dünyanın herhangi bir bölgesine uçabiliyor.

NERELERDE GÖREV ALDI

Aralık 2010'da Supertanker, Carmel Dağı orman yangınıyla mücadele etmek için İsrail'e konuşlandırıldı.

9 Haziran 2011'de uçak, ayrıca ABD'nin Arizona eyaletinde çıkan dev yangınla mücadelede önemli bir rol üstlendi.

Kasım 2016'da, yeni üretim Global Supertanker, İsrail kenti Hayfa'da ve ülkenin başka yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye yardımcı olmak için yeniden İsrail'e uçtu.

Ocak 2017'de, ülke tarihindeki en büyük orman yangınıyla mücade eden Şili, yine dünyanın en büyük yangın söndürme uçağından yardım aldı.

Uçak, 2019'da Amazon yağmur ormanlarındaki şiddetli yangınlarla mücadeleye yardım etmek için Bolivya'ya gönderildi.



FİNANSAL ZORLUKLAR

14 Haziran 2013'te Supertanker, operasyonel olmamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri Orman Hizmetleri ile bir sözleşme imzaladı. Ardından uzun bir süre Arizona'daki bakım tesisinde kaderine terk edilen uçak, o dönemde yaklaşık 1 milyon dolar tutarında bakıma ihtiyaç duyuyordu.

Evergreen, mali zorluklar nedeniyle bakımı erteledi ve Supertanker'ı 2014 yangın sezonu için zamanında hazır hale getirmeyi planladı. Ancak işler beklediği gibi gitmedi ve geliştirici şirket, 30 Kasım 2013'te uçağın faaliyetlerini durdurdu.

Aralık 2013'te Marana Aerospace Solutions, tüm masrafları karşılayarak Supertanker uçağını yeniden hayata döndürdü. Ancak Evergreen'in yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle uçak bir türlü aktif bir şekilde kullanılamadı.

Ağustos 2015 itibarıyla Global SuperTanker Services isimli şirket, uçağın tüm fiziksel donanımını ve fikri mülkiyet haklarını Evergreen'den satın aldı.

Tarihler 2021 yılını gösterdiğinde ise, bu sefer de Global SuperTanker Services finansal zorluklarla karşılaşmaya başladı ve Nisan 2021'de şirket kapandı.

NİSAN AYINDA UÇAK TAMAMEN DEVRE DIŞI KALDI

Şirketin kapanmasıyla birlikte, 2016'dan beri uçağın operasyonlarını ve yükseltmelerini finanse eden firma Alterna Capital, 10 milyonlarca yatırım yaptığı halde uçağın tüm operasyonlarını durdurdu.

Alterna Capital'in genel müdürü Roger Miller, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklamada, ABD hükümeti ve Kaliforniya ile yapılan sözleşmelerden elde edilen gelirin, Supertanker uçağını finanse etmeye yetmediğini ve bu nedenle böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Miller, yangına müdahale için SuperTanker'i kullanmaya devam etmek isteyen potansiyel yatırımcılara açık olduğunu, ancak daha cazip bir teklif sunan nakliye şirketlerine de uçağı satabileceğini söyledi.



