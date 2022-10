Dünyanın en büyük yolcu gemisi tanıtıldı

Royal Caribbean şirketinin inşa ettiği yeni Icon of the Seas isimli yolcu gemisi, gelecek yıl karşımıza çıkacak ve 2024'te sulara inecek.

Royal Caribbean, merakla beklenen Icon of the Seas yolcu gemisinin kısa bir tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeni tanıtılan gemi, şu anda dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olan Wonder of the Seas'i geride bırakarak zirveye oturacak.

28 Ocak 2024’te misafirleriyle birlikte ilk kez yolculuğa çıkacak olan dev gemi, içerisinde bir tatil için gereken her şeyi barındırıyor.

8 mahallesi var

Deniz üstündeki dünyanın en büyük su parkına ev sahipliği yapan gemide; restoranların, barların ve pek çok etkinliğin olduğu dev bir alan yer alacak. Sekiz “mahalleye” sahip olacak geminin üç katı sadece ailelere ayrılacak.

Her katında 7/24 etkinlikler, mini Central Park, buz pateni, golf sahası, 47 metrelik şelale, kaya tırmanışı gibi alanlar, Icon of the Seas gemisinde yolcuları bekliyor olacak.

Maliyeti 2 milyar dolar

Icon of the Seas tamamlandığında, 20 güverte yüksekliğinde ve 365 metre uzunluğunda olacak. Geminin toplam maliyeti ise 2 milyar doları aşacak.

Royal Caribbean Group Başkanı ve CEO'su Jason Liberty, “Her yeni gemiyle seyahat endüstrisinde çıtayı yükseltiyoruz. Müşterilerimiz, gemiye adım attıkları andan itibaren en iyi tatil deneyimini yaşayacaklar." dedi.

Icon of the Seas, kruvaziyer hattının yakıt hücresi teknolojisine sahip ve en temiz yanan deniz yakıtı olan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile çalışan ilk gemisi olacak.

Kıyı güç bağlantısı ve atık ısı geri kazanım sistemleri gibi kanıtlanmış diğer uygulamalarla birlikte yeni gemi, bugüne kadar kruvaziyer hattının en sürdürülebilir gemisi olarak kayıtlara geçecek.