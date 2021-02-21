Dünyanın en çok kripto para kullanan ülkeleri belli oldu

Dünyanın en çok kripto para kullanan ülkeleri belli oldu

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyanın en çok kripto para kullanan ülkeleri açıklandı. Türkiye, dünya genelinde dördüncü sırada yer aldı.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik para birimleri kripto paralar, Bitcoin önderliğinde dünya genelinde popülerliğini koruyor. Peki en çok kripto para kullanan ülkeler hangileri?

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yapılan araştırma, bu sorunun yanıtını bizlere veriyor.

NİJERYA İLK SIRADA

Dünyanın en büyük 74 ekonomisi olan Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri üzerinden yapılan araştırmada, Nijerya yüzde 33 kripto para kullanımıyla ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE, DÜNYADA DÖRDÜNCÜ AVRUPA'DA LİDER

En çok kripto para kullanan ülkeler sıralamasında Vietnam yüzde 21 ile ikinci, Filipinler yüzde 20 ile üçüncü sırada yer alırken, Türkiye yüzde 16 ile dünyada dördüncü ve Avrupa'da ilk sırada yer aldı.

AVRUPA İLGİ GÖSTERMİYOR

Orta Avrupa ve Britanya ülkelerinin pek fazla rağbet göstermediği kripto paralara Türkiye’den sonra en çok ilgi gösteren Avrupa ülkeleri yüzde 11 ile İsviçre ve Yunanistan oldu.



Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kripto paralarla ilgili yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini söylemiş, son zamanlarda yüksek talep gören kripto paralar ile ilgili, "Kripto para bir para birimi değil. Oldukça spekülatif bir varlık.” ifadelerini kullanmıştı..



Yapılan çalışmada 74 ülke içerisinde en az kripto para kullanan ülkeler ise yüzde 4 ile Japonya ve Danimarka oldu.