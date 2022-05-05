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    Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları

    Microsoft Edge, Apple'ın Safari masaüstü tarayıcısını geçerek ikinci sıraya yerleşirken, Chrome liderliğini sürdürdü. İşte en çok kullanılan internet tarayıcıları...
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 14:14
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    Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları

    2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda.

    Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellikle mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer almayı başarıyor.

    Chrome nisan ayında da açık ara lider

    StatCounter tarafından yayınlanan nisan ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 66,58'lik pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz.

    Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları #1

    Edge, Safari'ye geçti

    Rapora göre, Microsoft Edge artık en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı. Mart 2022'de Apple'ın Safari'sini geçmeyi başaran Edge, nisan ayında da koltuğunu korudu ve 10,07'lik pazar payıyla ikinci sırada karşımıza çıktı. Safari ise yüzde 9,62 pazar payıyla üçüncü sıraya geriledi.

    Mozilla Firefox yüzde 7,87 ile dördüncü ve Opera yüzde yüzde 2,44 ile beşinci sırada kendine yer buldu.

    Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları #2


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