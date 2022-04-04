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    Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları: Microsoft Edge'den büyük atak

    Microsoft Edge, Apple'ın Safari masaüstü tarayıcısını geçerek ikinci sıraya yerleşirken, Chrome liderliğini sürdürdü. İşte en çok kullanılan internet tarayıcıları...
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:58
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    Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları: Microsoft Edge'den büyük atak

    2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda.

    Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellike mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer almayı başarıyor.

    CHROME MART AYINDA DA LİDER

    StatCounter tarafından yayınlanan mart ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 64,29'luk pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz.

    Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları: Microsoft Edge den büyük atak #1

    EDGE, SAFARI'Yİ GEÇTİ

    Rapora göre, Microsoft Edge artık en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı. Mart 2022'de Edge, Apple'ın Safari'sini geçmeyi başardı ve yüzde 9.65 pazar payı ile ikinci sıraya yükseldi. Safari ise yüzde 9,56 pazar payıyla üçüncü sıraya geriledi.

    Mozilla Firefox yüzde 7,57 ile dördüncü ve Opera yüzde yüzde 2,81 ile beşinci sırada kendine yer buldu.

    Mobil ve masaüstü platformlara birlikte bakıldığında ise sıralama biraz değişiyor. Google Chrome hala liderliğini sürdürürken, Edge ilk 5'e giremiyor.

    • Google Chrome: %64,53
    • Apple Safari: %18,84
    • Microsoft Edge: %4,05
    • Mozilla Firefox: %3,4
    • Samsung İnternet: %2.82

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