Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları: Microsoft Edge'den büyük atak

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları: Microsoft Edge'den büyük atak

Microsoft Edge, Apple'ın Safari masaüstü tarayıcısını geçerek ikinci sıraya yerleşirken, Chrome liderliğini sürdürdü. İşte en çok kullanılan internet tarayıcıları...

2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda.

Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellike mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer almayı başarıyor.

CHROME MART AYINDA DA LİDER

StatCounter tarafından yayınlanan mart ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 64,29'luk pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz.

EDGE, SAFARI'Yİ GEÇTİ

Rapora göre, Microsoft Edge artık en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı. Mart 2022'de Edge, Apple'ın Safari'sini geçmeyi başardı ve yüzde 9.65 pazar payı ile ikinci sıraya yükseldi. Safari ise yüzde 9,56 pazar payıyla üçüncü sıraya geriledi.

Mozilla Firefox yüzde 7,57 ile dördüncü ve Opera yüzde yüzde 2,81 ile beşinci sırada kendine yer buldu.

Mobil ve masaüstü platformlara birlikte bakıldığında ise sıralama biraz değişiyor. Google Chrome hala liderliğini sürdürürken, Edge ilk 5'e giremiyor.