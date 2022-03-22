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    Dünyanın en çok satan telefonu Samsung Galaxy A12 oldu

    2021'de dünyanın en çok satan akıllı telefonu, bütçe dostu Samsung Galaxy A12 modeli oldu. İşte geçen yıl en çok satan modeller...
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 10:44
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    Dünyanın en çok satan telefonu Samsung Galaxy A12 oldu

    2021 yılının başlarında etkisini gösteren küresel çip tedarik sorunları, dünya genelindeki akıllı telefon üreticilerine zor anlar yaşatmıştı. Tüm bu sıkıntılara rağmen, akıllı telefon piyasası 2021'de büyümeyi başardı.

    Omdia'nın raporuna göre, bütçe segmentindeki Samsung Galaxy A12, 2021'de dünyanın en çok satan akıllı telefonu olarak kayıtlara geçti ve iPhone 12'yi tahtından etti.

    SEVKİYATLAR 51 MİLYONU AŞTI

    Güney Koreli şirket, Galaxy A12 modelinden 51.8 milyon adet sevk ederken, iPhone 12 ise 41.7 milyon adette kaldı.

    Öte yandan, yurt dışı fiyatı 160 dolar olan telefonun ülkemizdeki satış fiyatı ise 3 bin 250 TL civarında.

    Dünyanın en çok satan telefonu Samsung Galaxy A12 oldu #1

    EN ÇOK SATANLAR LİSTESİNDE iPHONE DAMGASI

    Her ne kadar iPhone liderliği Samsung'a kaptırsa da geçen sene en çok satılan 10 telefondan 7'si iPhone modellerinden oluştu.

    Listenin üçüncü sırasında, sevkiyatı 34.9 milyon adede ulaşan iPhone 13 yer alırken, dördüncü sırada ise 33.6 milyon adet ile iPhone 11 karşımıza çıkıyor.

    2021'de en çok satılan 10 akıllı telefon şu şekilde:

    • Samsung Galaxy A12 - 51.8 milyon
    • iPhone 12 - 41.7 milyon
    • iPhone 13 - 34.9 milyon
    • iPhone 11 - 33.6 milyon
    • Redmi 9A - 26.8 milyon
    • iPhone 12 Pro Max  - 26.1 milyon
    • iPhone 13 Pro Max - 24.1 milyon
    • iPhone 12 Pro - 21.2 milyon
    • iPhone 13 Pro - 19.4 milyon
    • Galaxy A02 - 18.3 milyon

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