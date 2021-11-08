Dünyanın en çok VPN kullanan ülkeleri

Dünyanın en çok VPN kullanan ülkeleri

We Are Social, dünyanın en fazla VPN kullanan ülkelerini gösteren tabloyu yayınladı. Türkiye, en çok VPN kullanan 6. ülke konumunda.

Virtual private network (VPN), uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisine deniyor.

VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabiliyor.

Son zamanlarda VPN uygulamalarına talep oldukça arttı. 2021'in üçüncü çeyreğinde en çok indirilen 10 uygulamanın 6'sının VPN uygulaması olması dikkat çekiyor.

EN ÇOK VPN KULLANAN ÜLKELER

We Are Social, GWI tarafından sağlanan verileri derleyerek dünyanın en fazla VPN kullanan ülkelerini gösteren tabloyu yayınladı.

Yayınlanan tabloya göre en çok VPN kullanan ülke, yüzde 43,2’lik oranla Hindistan oldu. Ayrıca Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 31’inin VPN kullandığı belirtildi. Türkiye, bu veriyle dünyada altıncı sırada ve ortalamanın üstünde.







En çok VPN kullanan ilk 10 ülke şöyle: