Dünyanın en değerli markaları açıklandı

Kantar tarafından yayınlanan rapora göre, dünyanın en değerli markaları belli oldu. Amazon ve Apple'ın rakipleriyle arayı açtığı listeye daha yakından bakıyoruz...

Kantar tarafından yayınlanan BrandZ raporuna göre dünyanın en değerli markaları belli oldu.

Son yıllarda teknoloji şirketlerinin oldukça büyümesi, dünyanın en değerli markalarının da bu şirketlerden oluşmasını sağladı.

ZİRVEDE AMAZON VAR

Açıklanan bilgilere göre Amazon, 684 milyar dolarlık değerle ilk sırada yer aldı. 2020 yılında Global Brands ve Forbes raporlarında ilk sırada yer alan Apple ise, Kantar raporuna göre 611 milyar dolarlık değerle ikinci sırada yer aldı.

İlk iki sıranın farkı açtığı listede Google, 457 milyar dolarlık tahmini değerle üçüncü sırada yer alırken; Microsoft, 410 milyar dolarla dördüncü sıraya yerleşti. Beşinci sırada yer alan marka ise, 240 milyar dolarla Çinli Tencent oldu

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 MARKASI

Kantar tarafından yayınlanan BrandZ raporuna göre dünyanın en değerli 10 markası şu şekilde: