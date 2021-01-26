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    Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Apple, Amazon'u geçerek zirveye yerleşti

    Brand Finance, 2021 yılında dünyanın en değerli markalarını açıkladı. Apple, 5 yıl sonra ilk defa Amazon'u geçerek zirvede yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 16:18
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    Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Apple, Amazon'u geçerek zirveye yerleşti

    Brand Finance, her yıl olduğu gibi yeni yılda da dünyanın en değerli markalarının yer aldığı listeyi paylaştı.

    Paylaşılan listeye göre ABD'li şirket Apple, 2016 yılından bu yana ilk defa Amazon'u geçerek zirvede yer aldı ve 2021'de dünyanın en değerli markası oldu.

    Brand Finance tarafından paylaşılan listeye göre Apple'ın marka değeri, yüzde 87,4 artışla 263.4 milyar dolara yükseldi.

    Amazon ise marka değerini yüzde 15,1 artırarak 254 milyar dolara çıkardı, ancak Apple'ı geçmeyi başaramadı.

    Brand Finance tarafından paylaşılan, dünyanın en değerli markaları sıralaması şu şekilde:

    Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Apple, Amazon u geçerek zirveye yerleşti #1

    APPLE VE AMAZON'A KORONAVİRÜS ETKİSİ

    ABD merkezli dev şirketler Apple ve Amazon, koronavirüs pandemisiyle geçen 2020 yılında gelirlerini artırmayı başarmıştı. Özellikle Apple'ın attığı yenilikçi adımlar ve abonelik hizmetleri, marka değerinin artmasına katkı sağlarken, kısıtlamalar ile birlikte gelen e-ticaret alışverişleri de Amazon'a yaradı.

    Listenin üçüncü sırasında yer alan Google ise marka değerini yalnızca yüzde 1,4 artırabildi. Bunun en büyük nedeni ise pandemi döneminde reklam gelirlerinin düşmesi olarak gösteriliyor.

    EN DEĞERLENEN MARKA TESLA OLDU

    Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yıl marka değerini yüzde 158 artırarak en çok değerlenen şirket oldu. Ancak otomobil üreticisi, 35 milyar dolar marka değeriyle listeye adını yazdıramadı.

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    Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi olan havacılık alanında faaliyet gösteren firmalar ise en çok değer kaybına uğrayan markalar olarak kayıtlara geçti.

    Listenin en çok değer kaybeden şirketi yüzde 40 ile Boeing ve American Airlines olurken; United Airlines, Delta ve Airbus gibi diğer havacılık şirketleri de yüzde 38 değer kaybetti.

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