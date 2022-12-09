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    Dünyanın en eski DNA örneği bulundu

    Bilim insanları, Grönland'ın en kuzey noktasında 2 milyon yıllık DNA örneği tespit etti.
    • 09.12.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 17:42
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    Dünyanın en eski DNA örneği bulundu

    Grönland'ın en kuzey noktasında araştırmalar yapan bilim insanları, bilinen eski DNA örneğine rastladı. Örneğin tam 2 milyon yıllık olduğu düşünülüyor.

    Araştırmacılar, topraktan alınan DNA örnekleriyle, çorak bir kutup çölü olan Grönland'da 2 milyon yıl önce ağaç, bitki örtüsü ve hayvanların bulunduğunu ifade etti.

    Soğuk hava, DNA'yı korudu

    AA'nın haberine göre, bilim insanları, soğuk havanın DNA parçalarının korunmasına yardımcı olduğunu ve elde edilen bulguların iklim değişikliği yaşanmadan önce, on binlerce yıl boyunca oluşmuş ve donmuş olabileceğini aktardı.

    Dünyanın en eski DNA örneği bulundu #1

    Neye ait olduğu bulunacak

    Cambridge Üniversitesi'nde genetikçi Eske Willerslev de DNA'yı farklı türler ile karşılaştırdıklarını ve eşleşme bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

    DNA'nın mastodon, kaz, tavşan, ren geyiği ve yaban sıçanı gibi hayvanların da izlerini içerdiğini söyleyen Willerslev, çoğu mastodon fosilinin, daha önce Kuzey Amerika'daki ormanlarda görüldüğünü söyledi.

    Willerslev, bu bitkilerin ve hayvanların iklim değişikliği sürecinde hayatta kaldığını ve bunun, mevcut küresel ısınmaya alışılması açısından genetik bir yol haritası sunabileceğini belirtti.

    Dünyanın en eski DNA örneği bulundu #2

    Stockholm Üniversitesi'nde evrim genetiği alanında araştırmacı Love Dalen, "Grönland'ın kuzeyinde mastodon bulmayı hiç beklemiyordum." dedi.

    Uzmanlar, güncel verilerle kesin olarak bu türlerin o bölgede yaşadığının söylenemeyeceğini, ancak bu tür DNA araştırmalarının, eski yaşam bölgelerinde "gizli çeşitliliği" göstermesi açısında değerli olduğunu belirtiyor.


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