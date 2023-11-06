Dünyanın en eski piramidi keşfedildi: Tam 16 bin yıllık! Bilim insanları, 'dünyanın en eski' piramidini keşfetti. Yeni karbon tarihlemesi, Endonezya'daki Gunung Padang'ın 16 bin yıl önce inşa edildiğini gösteriyor

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Arkeologlar, lav kayalarından oluşan bir tepenin içine gömülmüş 38 metre derinliğindeki bir 'megalit' olan Endonezya'daki piramidin, dünyanın en eski piramidi olduğunu keşfetti.

İlk kez 1890'da Hollandalı kaşifler tarafından yeniden keşfedilen Gunung Padang, en azından antik sitenin en son radyokarbon tarihlemesine göre, aslında kendi boyutunda bilinen en eski insan yapımı yapı olabilir.

Son buzul çağında inşa edildi

Testler, andezit lavlarından oyulmuş yüzlerce basamağa sahip piramidin ilk inşasının 16 bin yıl öncesine, son Buzul Çağı'na dayandığını ortaya koyuyor.

Bu, Gunung Padang'ın yalnızca Mısır'daki Giza Piramidi değil, aynı zamanda İngiltere'nin efsanevi Stonehenge yapısından bile 10 bin yıl daha eski olduğu anlamına geliyor.

Araştırmacılar, Endonezya piramidinin ilk ve en derin katmanının, bölgenin doğal zenginliği olan soğutulmuş lav akıntılarından oyulduğunu buldu.

İnceleme süreci

Bilim insanları, Gunung Padang (yerel dilde 'aydınlanma dağı' anlamına gelir) olarak bilinen yer altı yapısının, yalnızca doğal bir jeolojik oluşum değil, gerçekten insan yapımı bir piramit oluşturup oluşturmadığını anlamak için bir yüzyıldan fazla zaman harcad.

Ancak 2011 ve 2015 yılları arasında Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı'ndan jeolog Danny Hilman Natawidjaja; arkeolog, jeofizikçi ve jeologlardan oluşan bir ekibin bu antik gizemin tam anlamıyla kökenine inmesine öncülük etti.

Natawidjaja ve araştırmacı arkadaşları, yer altı görüntüleri almak, karot delme ve 'hendek' kazı teknikleri almak için yere nüfuz eden radarları kullanarak, Gunung Padang'ın 9 kat (30 metre) üzerinde uzanan ilk katmanlarını incelemeyi başardı.

Doğal bir tepe değil, insan yapımı

Arkeologlar, geçen ay Archaeological Prospection dergisinde, yıllar süren geçmiş gezilerden elde edilen verileri analiz ettikten sonra, "Bu çalışma Gunung Padang'ın doğal bir tepe olmadığını, piramit benzeri bir yapı olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koyuyor." diye yazdı.

Ekip, piramidin çekirdeğinde, ince taneli bir tür magmatik kaya olan andezitten yapılmış, 'titizlikle oyulmuş' ve 'devasa' lav taşı yapıları olarak tanımladıkları bir şey buldu.

Birim 4 olarak adlandırılan bu en içteki odanın, 16 bin ila 27 bin yıl önce, 'son buzul döneminde yontulmadan ve ardından mimari olarak kaplanmadan önce muhtemelen doğal bir lav tepesi olarak ortaya çıktığını' yazdılar.

Bilim insanları, insan varlığının (ve devamının) son 11 bin 500 yılını, Holosen olarak bilinen Buzul Çağları arasındaki 'buzullararası dönem' olarak tanımlıyor.

Natawidjaja'nın ekibi, radyokarbon tarihlemelerinin doğru olduğundan emin olmak için, sondaj karotlarından ve hendek duvarlarından, modern bitki örtüsünün taze kökleri tarafından lekelenmemiş doğru organik toprak örneklerini seçmeye özen gösterdi.

Araştırmacılar, artık Gunung Padang'ın binlerce yıl boyunca 'karmaşık ve sofistike aşamalardan' inşa edildiğine inanıyor.