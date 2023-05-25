Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı belli oldu Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından oluşan TOP 500 listesi güncellendi. İşte dünyanın en güçlü bilgisayarları...

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Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar geliştirildi.

Süper güçlü bilgisayarlar; günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından oluşan TOP 500 listesi güncellendi. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nın Frontier süper bilgisayarı, TOP500'ün süper bilgisayarlar listesinin başında yer alarak liderlik koltuğunu korudu.

Frontier süper bilgisayarı, HPE Cray EX235a mimarisini temel alıyor ve AMD EPYC 64C 2GHz işlemcileri kullanıyor.

Bilgisayara güç sağlayan 8 milyon 699 bin 904 çekirdek bulunuyor ve 52.59 Gflops/watt verimlilik derecesi sunuyor.

İkinci ve üçüncü sırada Japonya'nın Fugaku süper bilgisayarı ve Finlandiya'nın LUMI'si bulunuyor, ancak her ikisi de Frontier'in oldukça gerisinde kalıyor.

Elektronik devi Fujitsu sponsorluğundaki Fugaku süper bilgisayarı, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsü'nde (RIKEN) yer alıyor.