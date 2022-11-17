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    Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları belli oldu

    Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından oluşan TOP 500 listesi güncellendi. İşte dünyanın en güçlü bilgisayarları...
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 16:42
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    Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları belli oldu

    Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

    Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar geliştirildi.

    Süper güçlü bilgisayarlar; günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

    Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları

    Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından oluşan TOP 500 listesi güncellendi. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nın Frontier süper bilgisayarı, TOP500'ün süper bilgisayarlar listesinin başında yer alarak liderlik koltuğunu korudu.

    frointier

    İkinci ve üçüncü sırada Japonya'nın Fugaku süper bilgisayarı ve Finlandiya'nın LUMI'si bulunuyor, ancak her ikisi de Frontier'in oldukça gerisinde kalıyor.

    Elektronik devi Fujitsu sponsorluğundaki Fugaku süper bilgisayarı, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsü'nde (RIKEN) yer alıyor.

    Frontier süper bilgisayarı, HPE Cray EX235a mimarisini temel alıyor ve bir AMD EPYC 64C 2 GHz işlemci kullanıyor. Bilgisayar, 8,73 milyon gibi muazzam sayıda çekirdeğe ve 52,23 gigaflop/vat güç verimliliği derecesine sahip.


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