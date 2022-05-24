Dünyanın en hızlı iş jeti: Bombardier Global 8000

Bombardier dünyanın en hızlı iş jetini tanıttı. Bin kilometreyi aşan hıza sahip olan jet 2025'te satışa sunulacak.

Süpersonik yolcu uçağı Concorde’un emekliye ayrılmasından 20 yıl sonra Bombardier firması, dünyanın en hızlı iş uçağı olacak Global 8000’i görücüye çıkardı.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte özel jet ihtiyacında patlama yaşanmasını fırsat bilen Kanadalı şirket, geliştirilmekte olan Global 8000’in “dünyanın en hızlı ve en uzun menzilli iş jeti” olacağını duyurdu.

2025'te satışa sunulacak

19 yolcu kapasitene, 8.000 deniz mili (14.800 kilometre) menzile ve 1165 km/s maksimum hıza sahip olan yeni uçağın 2025’te hizmete girmesi bekleniyor.

Bombardier Başkanı ve CEO’su Eric Martel, “Global 8000 uçağı, Global 7500 uçağının olağanüstü özelliklerinden yararlanarak müşterilerimize yeni bir çağın amiral gemisi olacak uçağını sunuyor.” dedi.

Bombardier'in ses sistemi ve mevcut 4K monitörü, ayrıca yolcuların rakipsiz bir kabin deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

Performans açısından yeni Global 8000, müşterileri çok çeşitli varış noktalarına hem daha hızlı hem de daha önce hiç olmadığı kadar verimli bir şekilde ulaştırabilecek.

Fiyatı 78 milyon dolar

Bombardier, Global 8000'in 78 milyon dolara satılacağını açıkladı. Şu anda şirketin amiral gemisi jet uçağı oolan Global 7500'ün fiyatı ise 75 milyon dolar.