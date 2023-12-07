Dünyanın en hızlı 8 süper arabası ve bunların arkasındaki bilim Saatte 531 km hıza ulaşan Koenigsegg Jesko'dan, 0'dan 100'e dört saniyede ulaşan Bugatti Chiron'a kadar. Dünyanın en hızlı otomobillerinin arkasındaki teknolojilere yakından bakıyoruz.

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Bir arabayı gerçekten kullanışlı kılan şeyin ne olduğunu düşündüğünüzde, onun 0-100 km/saat hıza ne kadar hızlı gittiği en önemli faktör değildir.

İnsanların gitmesi gerekenden çok daha hızlı ilerlemek için yaratıcılık, teknoloji ve tasarım gerekir.

Hızlı gitmek sadece daha büyük bir motor inşa etmek meselesi değildir. Dünya rekoru kıranların tüm bu güçten yararlanabilmeleri için küçük ama güçlü bir motoru son derece aerodinamik bir gövdenin altına gizlemeleri gerekiyor.

Dünyanın en yüksek hızlarına sahip sekiz seri üretim otomobilini listeledik. Listedeki otomobiller, binek araçlardan çok uzay gemilerine veya savaş uçaklarına benziyor.

En hızlı otomobillerin ardındaki bilim

Listedeki araçlar öylesine hızlı ki, kelimenin tam anlamıyla uçmalarını önlemek için çok fazla aerodinamik bastırma kuvveti gerektiriyor; bu da mühendislerin tasarımlarında çok dikkatli olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Süper hızlı otomobillerin; efsanevi hızlarda çekişi koruyabilmeleri, havayı bıçak gibi kesebilmeleri ve bir çarpışma durumunda sürücüyü güvende tutabilmeleri gerekiyor.

Motorunuzu uzun süre en iyi şekilde kullanmak için daha fazla benzin yeterli olmayabilir. Geçtiğimiz on yılın çoğundan farklı olarak, bu listedeki arabalardan birinin benzinli-elektrikli hibrit olması, pazarda potansiyel bir değişimin sinyalini veriyor.

Bugatti Veyron'un ortaya çıkıp saatte 400 km hıza ulaşarak dünyanın en hızlı arabası haline geldiği 2005 yılından bu yana, hızlar oldukça değişti.

Artık dünyanın en hızlı otomobillerinin çoğu, saatte 482 kilometrenin üzerine çıkacak şekilde tasarlandı.

Koenigsegg Agera RS: 447 km/sa

Agera RS, Kasım 2017'de saatte 447 km ortalama hıza ulaştıktan sonra bir süreliğine dünyanın en hızlı otomobili rekorunu elinde tuttu. Ancak daha sonra diğer süper otomobillerin piyasaya çıkması, Agera RS modleini tahtından etti.

Otomobil, trafiğe çıkmasına izin verilen bir otomobille halka açık bir yolda en yüksek hız rekorunu hala elinde tutuyor.

Agera RS; 5 litrelik V8 motoru ve ikiz değişken geometrili seramik bilyalı rulmanlı turboşarjların yardımıyla 960 beygir güç üretiyor.

Czinger 21C: 452 km/sa

Los Angeles merkezli Czinger'in 3D baskılı 21C modeli, benzersiz bir deneyim sunuyor.

Güç aktarım mekanizması benzinli-elektrikli bir hibrit olan bu otomobil, hem Laguna Seca'da hem de Amerika Pisti'nde en hızlı seri üretim otomobil turu rekorunu elinde tutuyor.

2,88 litrelik çift turbolu V8 motor, arka tekerlekleri çalıştırıyor ve iki elektrik motoru da ön tekerleklere güç veriyor. Bu da 10.500 devir/dakikada 1.250 beygir gücünde toplam güç sağlıyor.

SSC Tuatara: 474 km/sa

Bu Amerikan yapımı hiper otomobil, yüksek devir yetenekleri için düz düzlem kranklı 5,9 litrelik bir V8 motordan güç alıyor.

Bu listedeki çoğu araba gibi, çift turboşarjlı olan araç, depodaki yakıt türüne bağlı olarak farklı güç değerlerine sahiptir: 91 oktanlı benzin 1.350 beygir güç üretirken, E85 yakıtı 1.750 beygir güç üretebiliyor..

Hennesey Venom F5 Revolution Roadster - 482+ km/sa

Saatte 482 km'den fazla azami hıza ulaşan bu araçla; hiper otomobillerin, ultra otomobillerin veya mega otomobillerin yeni çağına giriyoruz.

Teksas yapımı, tavansız Hennesey Venom F5 Revolution Roadster, yolda saatte 482 km hızla ilerlerken şapkanızı kaybetmenize neden olabilir.

Karbon fiber gövde ve 6,6 litrelik çift turbolu V8 ile Venom F5, 8.000 devir/dakika gibi yüksek bir devirde 1.817 beygir gücünü ulaşabiliyor.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 489 km/sa

Dünyanın en hızlı arabalarını düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk yer Fransa olmayabilir, ancak Bugatti Chiron Super Sport 300+ saatte 489 km'nin üzerinde bir hıza ulaştı.

Otomobilde, 8 litrelik W16 motorunda dört turboşarj ve yedi vitesli şanzıman aracılığıyla 1.600 beygir gücü besleyen hava-su ara soğutucu sistemi bulunuyor.

SP Automotive Chaos: 498 km/sa

Yunanistan, belki de bir hiper otomobil için Fransa'dan daha da akla gelmeyecek bir ülke. Ancak otomobilin 3.065 beygir gücündeki 4 litrelik V10 motoru, bunun aksini söylüyor.

Şirket, öğütülmüş kütük alüminyum blok, karbon fiber turboşarj kompresör muhafazaları ve motorun 10 bin devirden fazla dönmesine yardımcı olan 3D baskılı krank mili gibi uzay çağı parçalarının büyük bir kısmını üretiyor.

Hennesey Venom F5 Coupe - 500 km/sa

Hennesey Venom F5 Revolution Roadster'dan birkaç tık daha hızlı olan şirketin Coupe versiyonu, tavanın varlığı sayesinde doğası gereği daha sert bir şasiye sahip.

Ancak fabrikadan aynı güç aktarım mekanizmasıyla geliyor ve bu da onu dünyanın en hızlı arabalarından biri yapıyor.

Koenigsegg Jesko Absolut - 531 km/sa

Bu İsveç canavarı, piyasadaki her şeyden daha hızlı gitmek üzere tasarlandı. Sürtünme katsayısı 0,278 ile Tatuara'nınkinden binde bir daha düşüktür.

Bu otomobilin radikal gövde yapısı yalnızca havada kaymakla kalmıyor, aynı zamanda onu yola doğru bastırıyor ve alt gövde kanatları sürtünmeyi azaltmaya yardımcı oluyor.