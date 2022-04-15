Dünyanın en hızlı treni: Şanghay Maglev

Çin'de bulunan ve 2004'te hizmete giren Şanghay Maglev treni, 430 kilometre/saat hızla dünyanın en hızlı treni olma özelliğine sahip.

Yüksek hızlı demiryolu, kendine özgü ray sistemi ve bu sisteme entegre özel raylı taşıtları ile geleneksel demiryolu trafiğinden önemli ölçüde daha hızlı ulaşıma imkân tanıyan demiryolu taşımacılığı türüne deniyor.

Çin'de bulunan ve 2004'te hizmete giren Şanghay Maglev treni, 430 kilometre/saat (270 mph) azami hızla ticari işletimdeki en hızlı yolculu maglev yüksek hızlı treni olma özelliğine sahip.

Tamamen tekerleksiz yapı

Manyetik levitasyon ya da kısaca Maglev denen sistem, geleneksel demiryollarından farklı çalışıyor ve tekerleğe ihtiyaç duymuyor.

İki mıknatıs kümesinin kullanıldığı bu sistemde, mıknatıs kümelerinden biri treni raylardan yukarı doğru iterken; diğer mıknatıs kümesi, sürtünme kuvvetinin olmamasından faydalanarak treni ileri doğru itiyor.

DÜNYANIN EN HIZLI TRENİ - İZLE