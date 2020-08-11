Dünyanın en hızlı treninde radyasyon tehlikesi var

Dünyanın en hızlı treninde radyasyon tehlikesi var

Çin'de faaliyete geçecek ve saatte 600 kilometre hıza çıkabilecek dünyanın en hızlı treni, elektromanyetik radyasyon nedeniyle şimdiden tartışmaların odağı haline geldi.

Normal trenlere göre daha hızlı yolculuk etme olanağı sağlayan hızlı trenler, gelişen teknolojiler sayesinde günümüzde uçak hızlarına kadar ulaşabiliyor.

Eski demiyolu hatlarında saatte 200 km hıza çıkabilen hızlı trenler, gelişmiş teknolojiye sahip hatlarda ise 400 kilometreye varan hızlara çıkabiliyor.

Hızlı trenleri ile bilinen Çin, saatte 600 kilometrelik inanılmaz hızlara ulaşabilen yeni maglev treni üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en hızlı treni olacak yeni maglev treninin ilk testleri, Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından da onaylandı.

ELEKTROMANYETİK KUVVETTEN GÜÇ ALIYOR

Maglev trenlerinde, normal trenlerin aksine tekerlek bulunmuyor. Bu trenler, rayların üzerine oturtuluyor ve elektromıknatısların yardımıyla ileriye doğru itiliyor. Bu da tekerleklerin neden olduğu sürtünmeleri azaltıyor ve trenlerin inanılmaz hızlara ulaşmasını sağlıyor:

RADYASYON ENDİŞE YARATIYOR

Çin'deki yeni maglev treninin testlere başlaması, yüksek radyasyon iddialarını da beraberinde getirdi. Elektromanyetik radyasyon alanındaki birçok uzman, yeni trenlerin vücut üzerinde uzun vadeli etkilere sahip olacak zararlı radyasyon üreteceği gerçeğini tartışıyor.

Yeni tren saatte 600 kilometre hıza ulaşacağı için daha fazla elektromanyetik kuvvete ihtiyaç duyacak ve bu da trenle yolculuk edecek yüzlerce insan için risk anlamına geliyor.

Bununla birlikte Çin'in Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, 2009'da maglev tren hattını çoktan onayladı.

2016 YILINDAN BU YANA GELİŞTİRİLİYOR

Öte yandan Çin, uçaklara kafa tutacak dünyanın en hızlı trenini geliştirmek için 2016'dan bu yana çalışıyor.

1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek yeni maglev treni, Pekin ile Şanghay arasında hizmet verecek.