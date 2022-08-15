Dünyanın en hızlı uçağı Overture, seyahatte yeni bir dönem başlatıyor

Dünyanın en hızlı uçağı Overture, seyahatte yeni bir dönem başlatıyor

Boom Supersonic tarafından geliştirilen dünyanın en hızlı uçağı olan Overture, gelecekte yolculukları tamamen değiştirecek.

Concorde'un 2003'te emekliye ayrılmasından bu yana, dünya yaklaşık 20 yıldır ticari süpersonik seyahat görmedi.

Ancak her şey yeni, çevre dostu bir uçağın geliştirilmesiyle değişmek üzere. ABD merkezli Boom Supersonic tarafından geliştirilen dünyanın en hızlı uçağı olan Overture, seyahatleri değiştirmeye hazırlanıyor.

26 milyon saatlik tasarım ve test ile Overture'un, New York’tan Londra’ya uçuş süresini yarıya indirebileceği belirtiliyor.

Çevre dostu

65 ila 80 birinci sınıf yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Overture yüzde 100 çevreci ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilmiş uçak yakıtı ile çalışıyor.

Güncellenen tasarım, ağırlık ve sıcaklığı dengede tutacak ve kanatlara monteli motorların boyut gereksinimlerini de azaltacak dört motor içeriyor.

Boom, daha küçük motorların her biri için itme gereksinimlerini azaltacağını söylüyor. Bu sayede uçak, daha sessiz çalışabilecek.

Overture'un gövde boyutu, önden arkaya gittikçe daha da inceliyor. Bu da sürtünmeyi en aza indirerek süpersonik hızlarda yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor.

Boom, şimdiye kadar iki havayolunun ve Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin Overture uçaklarından satın almak istediklerini açıkladı.

Aynı zamanda United Airlines; güvenlik ve işletme gereksinimleri karşılandıktan sonra 15 uçak satın alacağını ve 35 adet daha satın alma opsiyonu alacağını duyurdu.

Seyahat süreleri

Peki, Overture süpersonik uçak ile popüler uluslararası şehirlere gitmek ne kadar sürecek? Söz konusu uçak ile seyahat süreleri aşağıdaki gibi kısalacak:

New York City'den Londra'ya:

Mevcut seyahat süresi: Yaklaşık 7 saat

Overture seyahat süresi: 3 saat 30 dakika

Los Angeles'tan Sidney'e:

Mevcut seyahat süresi: Yaklaşık 15 saat

Overture seyahat süresi: 8 saat

Tokyo'dan Seattle'a:

Mevcut seyahat süresi: Yaklaşık 9 saat

Overture seyahat süresi: 4 saat 30 dakika

Uçuşlar 2029'da başlayacak

Overture ticari uçuşlarının ise 2029 yılında başlatılması hedefleniyor.

Dünyanın ilk sesten hızlı uçakları Concorde’lar, İngiltere ve Fransa ortaklığında 1960’lı yıllarda uçuşa başlamıştı.

Sadece 14 uçakla hizmet veren Concorde, 2003 yılında artan bakım maliyetleri ve düşük talep nedeniyle uçuşlarını durdurdu.

Overture uçaklarını piyasaya sürmeye hazırlanan Boom Supersonic şirketinin yöneticileri, şu an kullanılan teknolojiler sayesinde ses üstü uçuşların daha az maliyetle ve daha sürdürülebilir bir şekilde yapılabileceğini söylüyor.