Dünyanın en ince kol saati üretildi

İtalyan bir mücevher firması, Octo Finissimo Ultra adlı dünyanın en ince mekanik kol saatini üretti ve satışa çıkardı.

Lüks mücevherleri ve aksesuarlarıyla tanınan İtalyan şirket Bulgari’nin yeni ürettiği kol saati dünya rekoru kırdı.

Şirket, sadece 1.88 mm kalınlığa sahip olan dünyanın en ince mekanik kol saatini üretti. Octo Finissimo Ultra adlı saatin kasasının kumlanmış titanyumdan, arka kısmı ise endüstriyel matkap uçları yapmak için kullanılan bir malzeme olan tungsten karbürden yapıldığı açıklandı.

3 YILDIR GELİŞTİRİLİYORDU

Bulgari, Octo serisinin 10. yıldönümü için tam zamanında piyasaya sürülen saati geliştirmek için üç yıl harcadığını açıkladı. Octo Finissimo Ultra’nın, bir önceki incelik rekoru sahibi olan Piaget’in Altiplano Ultimate Concept adlı saatine 0.2 mm ile fark attığı belirtildi.

Bununla birlikte 1,5 mm kalınlığında titanyum kayışıyla tek renkli bir görünüme sahip olan saatin sekizgen bir kadranı bulunuyor.

Octo Finissimo Ultra’nın fiyatı ise 440 bin dolar olarak açıklandı. Saatten sadece 10 adet üretildiği belirtildi.