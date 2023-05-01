Dünyanın en iyi drone pilotları TEKNOFEST'te yarıştı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, dünyanın en iyi drone pilotlarını TEKNOFEST İstanbul'da buluşturdu.

AA & Ensonhaber

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, beşinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün sona erecek etkinliğe, dünyanın en iyi drone pilotları da katıldı.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, dünyanın en iyi drone pilotlarını TEKNOFEST İstanbul'da buluşturdu.

Birçok ülkeden yarışmacı katıldı

STM'nin 5 yıldır yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup (WDC) heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşandı.

World Drone Cup 2023, Rusya'dan Hollanda'ya, Çin'den İspanya'ya, ABD'den İsviçre'ye kadar 28 farklı ülkeden 32 sporcunun mücadelesine sahne oldu. Geçen yıl Türkiye Drone Şampiyonası'nda dereceye giren Atakan Mercimek ve Burak Mercimek kardeşler ise WDC-2023'de Türkiye'yi temsil etti.

WDC'de pilotlar, özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı drone'larla mücadele etti.

27 Nisan'da pist başı yapan dünyanın en iyi drone yarışmacıları, ilk günü parkuru tanıma ve deneme uçuşları ile tamamladı.

İkinci gün yapılan sıralama turlarının ardından büyük final heyecanı yaşandı. Finalde birinciliği Fransa'dan Killian Rousseau, ikinciliği ABD'den Evan Turner üçüncülüğü ise İsveç'ten David Modig kazandı.

WDC-2022'de birinci olan sporcu 80 bin TL, ikinci 60 bin TL ve üçüncü ise 40 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Nefes kesen mücadelenin ardından, şampiyonlara hediyelerini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz verdi.

Drone pilotlarını tebrik eden Demir ve Güleryüz, saatte 260 kilometre hıza ulaşabilen drone'ları deneyimlemek için pilot koltuklarına geçti. Demir ve Güleryüz, şampiyon olan Rousseau'nun uçuşunu FPV drone gözlüğünden takip etti.