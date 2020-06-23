Dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosili bulundu

Japonya'da araştırmacılar, 4.5 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre eninde dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosilini keşfetti.

Dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosili, Japonya'da ortaya çıktı. Tsukuba Üniversitesi ile Beşeri Faaliyetler ve Tabiat Müzesi'nde görevli araştırmacılar, söz konusu fosili Hyogo eyaletinin Tamba şehrinde ortaya çıkardı.

100 MİLYON YIL ÖNCEYE AİT

Araştırmacılar, jeokronolojik olarak yüz milyon yıl önceki erken kretase dönemine ait yeryüzü tabakasında bulunan yumurta fosilinin, o dönem 10 gram ağırlığında olduğunu hesapladı.

Teropot türü küçük bir dinozora ait olduğu belirtilen ve fosil analizinde 4.5 santimetreye 2 santimetre ebatlarına denk gelen fosile, "Himeoolithus murakamii" ismi verildi.

Araştırmacılardan Tsukuba Üniversitesi Profesörü Tanaka Kohei, bulunan fosilleşmiş yumurtanın aynı bölgede küçük dinozorların nasıl yuvalandığına ışık tutacağını ifade etti.

Aynı ekip, Tamba'daki tabakada 2015-2019'da 4 yumurta fosili ile etrafa saçılmış 1300'den fazla yumurta kabuğu parçası bulmuştu.

DÜNYANIN EN KÜÇÜĞÜ

Moğolistan ve İspanya'daki fosil yumurtalarının çoğunun 5 santimetreye 7 santimetre olarak ölçüldüğü belirten araştırma ekibi, Tamba'daki keşfin dünyanın en küçük yumurta fosili olduğunu belirtti.