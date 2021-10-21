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    Dünyanın en küçük oyun konsolu geliştirildi

    ABD'li bir girişim, kullanıcıları 90'lı yıllara götürmek amacıyla, içerisinde Tetris, Space Invaders ve Snake gibi klasik oyunların olduğu dünyanın en küçük oyun konsolunu geliştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 09:27
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    Dünyanın en küçük oyun konsolu geliştirildi

    ABD'li bir girişim, kullanıcılara yeniden 90'lı yıllardaki oyun deneyimini yaşatmak amacıyla dünyanın en küçük oyun konsolunu üretti.

    İçerisinde Tetris, Space Invaders ve Snake gibi klasik oyunları bulunduran dünyanın en küçük oyun konsolu "Thumby", yalnızca bir posta pulu büyüklüğüne sahip.

    FİYATI 19 DOLAR

    Oyuncuların kendi oyunlarını da yazabileceği konsol, 19 dolarlık fiyat etiektiyle satışa sunuldu.

    OYUN KONSOLU

    Ohio merkezli TinyCircuits adlı şirket tarafından üretilen konsol, bağlantı kablosu aracılığıyla başkalarıyla çok oyunculu oyunlar oynanmasına imkan tanıyor.

    Ayrıca, konsolun cihazı şarj etmek ve yazılımını güncellemek için çalışan bir batarya ile; oyun düğmeleri, güç düğmesi, ekran ve bir mikro USB bağlantı noktasına sahip olduğu aktarıldı.

    "KÜÇÜK AMA İŞE YARAMAZ DEĞİL"

    Thumby'nin baş mühendisi Ben Rose, "Amacım dünyadaki en küçük oyun konsolunu üretmekti. İnsanlar küçük olduğunu gördüklerinde işe yaramaz olduğunu düşünebilirler. Fakat, boyutuna meydan okuyan güçlü bir işlemciye sahip yüksek kaliteli bir ürün tasarladık.

    Thumby, insanların oynadıkları oyundan daha fazla zevk almalarını, hatta kendi oyunlarını üretmelerini sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

    KONSOL

    OYUNKONSOLU

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