Dünya'nın en kuzeyindeki ada bulundu

Grönland'da örnek toplamak için geçen ay yola çıkan bilim insanları, Dünya'nın en kuzeyindeki kara parçasını buldu.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan Grönland, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı bölge olarak dikkat çekiyor.

Grönland'da örnek toplamak için geçen ay yola çıkan bilim insanları, Dünya'nın en kuzeyindeki kara parçasını tespit etti.

Araştırma ekibi, ilk başta 1978'de keşfedilen ve şimdiye kadar en kuzeydeki ada olarak bilinen Oodaaq'a ayak bastıklarını düşündü.

Ancak bulundukları konumu kontrol eden bilim insanları, Oodaaq'ın 780 metre kuzeybatısında başka bir adada olduklarını gördü.

YANLIŞLIKLA KEŞFEDİLDİ

Oodaaq'ın konumuna gittiklerinde adayı bulamadıklarını kaydeden araştırma ekibinden Morten Rasch, "Buraların haritası pek doğruyu göstermiyor. Bu yüzden Oodaaq adasını aramaya başladık. Ancak helikopterle, her tarafı deniz buzuyla çevrili bitki olmayan çamur, moren ve çakıl dolu farklı bir adaya indik.

Daha sonra uzmanlarla yaptığımız değerlendirme sonucunda, tesadüfen Dünya'nın en kuzeyindeki adayı bulduğumuzu anladık. Niyetimiz yeni bir ada keşfetmek değildi." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 metre çapında ve üç metre yüksekliğindeki küçük ada, deniz yatağındaki çamur ve buzulların hareket etmesinin ardından ortaya çıkan toprak ve kaya parçalarından oluşuyor.

Araştırma ekibi adanın isminin Grönlandca "en kuzeydeki ada" anlamına gelen Qeqertaq Avannarleq olmasını istiyor.