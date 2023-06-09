Dünyanın en pahalı iPhone’u Türkiye’de satılıyor Apple, Türkiye’deki iPhone fiyatlarına yıl başından bu yana 4. kez zam yaptı. Son zamlardan sonra Türkiye, dünyanın en pahalı iPhone’unun satıldığı ülke oldu.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son zamanlarda dalgalanan döviz kuru nedeniyle ülkemizdeki tüm ürünlerine bir zam daha yaptı.

İki hafta önce tüm ürünlerinin ülkemizdeki fiyatlarını yaklaşık yüzde 10 artıran şirket, birkaç gün önce ise yeni bir zamla karşımıza çıkmıştı.

Son zamla birlikte Apple, üç gün içince ikinci, 20 gün içinde üçüncü, yıl başından bu yana ise dördüncü kez fiyat artışı yapmış oldu.

Fiyatlar nasıl değişti

Birkaç gün önce yapılan zamla birlikte, en ucuz iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 TL'den 37 bin 999 TL'ye yükselmişti. Yeni zamla birlikte bu fiyat 42 bin 999 TL'ye çıktı.

En pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı ise 63 bin 999 TL'den 67 bin 999 TL'ye çıkmıştı. Son zamla birlikte, bu modelin fiyatı 76 bin 499 TL'ye yükseldi.

Dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye'de satılıyor

Son zamlardan sonra Türkiye, dünyanın en pahalı iPhone’unun satıldığı ülke oldu.

iPhone 14’ün fiyatı 1 Ocak’tan günümüze kadar yüzde 37 oranında arttı. 1 Ocak 2023’te iPhone 14 128 GB fiyatı 1.650 dolar seviyesindeyken, 8 Haziran 2023’te 1.840 dolar seviyesine ulaştı.

iPhone'ların en pahalı satıldığı ikinci ülke ise 1.547 dolar ile Brezilya oldu. Üçüncü en pahalı ülke, 1307 dolar ile Macaristan olarak kayıtlara geçti.

Son zamanlarda ülkemizdeki vatandaşların iPhone almak için gittiği Gürcistan'da ise iPhone 14'ün fiyatı 975 dolar seviyesinde.

Ülkelere göre dolar bazında iPhone 14 128 GB fiyatları

Türkiye 1842.28 dolar

Brezilya 1547.82 dolar

Macaristan 1307.14 dolar

Çek Cumhuriyeti 1199.91 dolar

Danimarka 1192.14 dolar

Meksika 1210.60 dolar

Hollanda 1090.44 dolar

Belçika 1090.44 dolar

Almanya 1069.04 dolar

Avusturya 1069.04 dolar

İrlanda 1101.15 dolar

İtalya 1101.15 dolar

Portekiz 1111.85 dolar

Finlandiya 1111.85 dolar

İspanya 1079.74 dolar

Fransa 1090.44 dolar

Lüksemburg 1054.40 dolar

İsviçre 1022.03 dolar

Birleşik Krallık 1056.88 dolar

Hindistan 967.72 dolar

Yeni Zelanda 967.09 dolar

Singapur 963.15 dolar

Norveç 995.55 dolar

Tayland 945.32 dolar

Güney Kore 957.11 dolar

Filipinler 1017.00 dolar

Çin 841.50 dolar

Japonya 855.82 dolar

Tayvan 907.85 dolar

Malezya 911.34 dolar

Hong Kong 879.78 dolar

Avustralya 931.69 dolar

Birleşik Arap Emirlikleri 925.41 dolar

Kanada 822.27 dolar

ABD 799 dolar