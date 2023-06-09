ABD merkezli teknoloji devi Apple, son zamanlarda dalgalanan döviz kuru nedeniyle ülkemizdeki tüm ürünlerine bir zam daha yaptı.
İki hafta önce tüm ürünlerinin ülkemizdeki fiyatlarını yaklaşık yüzde 10 artıran şirket, birkaç gün önce ise yeni bir zamla karşımıza çıkmıştı.
Son zamla birlikte Apple, üç gün içince ikinci, 20 gün içinde üçüncü, yıl başından bu yana ise dördüncü kez fiyat artışı yapmış oldu.
Fiyatlar nasıl değişti
Birkaç gün önce yapılan zamla birlikte, en ucuz iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 TL'den 37 bin 999 TL'ye yükselmişti. Yeni zamla birlikte bu fiyat 42 bin 999 TL'ye çıktı.
En pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı ise 63 bin 999 TL'den 67 bin 999 TL'ye çıkmıştı. Son zamla birlikte, bu modelin fiyatı 76 bin 499 TL'ye yükseldi.
Dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye'de satılıyor
Son zamlardan sonra Türkiye, dünyanın en pahalı iPhone’unun satıldığı ülke oldu.
iPhone 14’ün fiyatı 1 Ocak’tan günümüze kadar yüzde 37 oranında arttı. 1 Ocak 2023’te iPhone 14 128 GB fiyatı 1.650 dolar seviyesindeyken, 8 Haziran 2023’te 1.840 dolar seviyesine ulaştı.
iPhone'ların en pahalı satıldığı ikinci ülke ise 1.547 dolar ile Brezilya oldu. Üçüncü en pahalı ülke, 1307 dolar ile Macaristan olarak kayıtlara geçti.
Son zamanlarda ülkemizdeki vatandaşların iPhone almak için gittiği Gürcistan'da ise iPhone 14'ün fiyatı 975 dolar seviyesinde.
Ülkelere göre dolar bazında iPhone 14 128 GB fiyatları
Türkiye 1842.28 dolar
Brezilya 1547.82 dolar
Macaristan 1307.14 dolar
Çek Cumhuriyeti 1199.91 dolar
Danimarka 1192.14 dolar
Meksika 1210.60 dolar
Hollanda 1090.44 dolar
Belçika 1090.44 dolar
Almanya 1069.04 dolar
Avusturya 1069.04 dolar
İrlanda 1101.15 dolar
İtalya 1101.15 dolar
Portekiz 1111.85 dolar
Finlandiya 1111.85 dolar
İspanya 1079.74 dolar
Fransa 1090.44 dolar
Lüksemburg 1054.40 dolar
İsviçre 1022.03 dolar
Birleşik Krallık 1056.88 dolar
Hindistan 967.72 dolar
Yeni Zelanda 967.09 dolar
Singapur 963.15 dolar
Norveç 995.55 dolar
Tayland 945.32 dolar
Güney Kore 957.11 dolar
Filipinler 1017.00 dolar
Çin 841.50 dolar
Japonya 855.82 dolar
Tayvan 907.85 dolar
Malezya 911.34 dolar
Hong Kong 879.78 dolar
Avustralya 931.69 dolar
Birleşik Arap Emirlikleri 925.41 dolar
Kanada 822.27 dolar
ABD 799 dolar