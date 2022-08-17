Dünyanın en popüler programlama dilleri belli oldu

2022 yılı itibarıyla dünya genelinde en popüler olan programlama dillerine yakından bakıyoruz.

Programlama dünyasına hızlı bir giriş yapmak isteyenlerin en çok karşılaştığı problem, nereden başlayacağınıza ve hangi programlama dilini seçeceğinize karar verememektir.

Biz de kafanızda bir fikir oluşması için dünyada en çok kullanılan programlama dillerini araştırdık ve bu dilleri kısaca açıklamaya çalıştık.

İşte TIOBE Programlama Topluluk Endeksi'nin verilerine göre, Ağustos 2022'de en popüler programlama dilleri...

Zirvede Python var

Son 15 yılda Python'un popülaritesinde istikrarlı bir büyüme yaşandı. Bu yıl da kullanım olarak Python önemli bir oranda yükseliş gösterdi ve en popüler programlama dili olmaya devam ediyor.

Günümüzde yapay zeka, makine öğrenmesi ve robotik gibi gelecek vaat eden teknolojilerin arkasındaki programlama dili olan Python, son yıllarda hayran kitlesini ciddi oranda artırdı.

TIOBE Software analistlerine göre, Python bu ay popülerlik payında yüzde 2'lik bir artış gösterdi ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 15,42'ye ulaştı

İkinci sırada C var

Bir yıl önce en popüler programlama dili olan "C" ise yüzde 14,59 ile ikinci sırada kendine yer buldu. En eski programlama dillerinden biri olan C; Microsoft, Oracle ve Apple gibi teknoloji devleri tarafından benimsenmesi nedeniyle günümüzde de oldukça fazla kullanılıyor.

Özellikle işletim sistemleri ve gömülü sistemler için oldukça uygun olan C, aslında temel programlama dillerinin evrensel bir dilidir.

Java, C++ ve C# ise sırasıyla ilk 5'i tamamlıyor. Öte yandan Rust, ilk 20'ye yaklaşırken, Kotlin'in ilk 30'a yeniden giriş yapması dikkat çekti. Google'ın yeni dili Carbon şimdiden 192. sıraya yerleşti.

TIOBE Software, 10 yıldır programlama dillerinin popülerliğini sıralıyor. Şirket analistleri; Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube ve Baidu'dan gelen arama sorgularını hesaplıyor.

Dünya çapındaki kalifiye profesyonellerin sayısı ve mevcut kurslar da dikkate alınarak, popülerlik endeksi her ay güncelleniyor.