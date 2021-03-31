Dünyanın en soğuk bulut kümesi tespit edildi: -111,2 derece

Dünyanın en soğuk bulut kümesi, Pasifik Okyanusu üzerinde sıfırın altında 111,2 derece olarak tespit edildi.

İngiltere Ulusal Yer Gözlem Merkezi tarafından yürütülen çalışmada, dünyanın en soğuk bulut kümesi Pasifik Okyanusu üzerinde bulundu.

Bulutun ısı durumu, 28 Aralık 2018’de ABD’ye ait çevre gözlem uydusu NOAA-20'nin kızıl ötesi ısı sensörleri aracılığıyla eksi 111,2 derece olarak ölçüldü.

FIRTINA BULUTLARINDAN 30 DERECE DAHA SOĞUK

Normal şartlarda şiddetli fırtınaların ve tropik hortumların 18 kilometre yüksekliğe kadar ulaştığı ve bulut kümesini yukarı doğru ittiği belirtilen çalışmada, tespit edilen en soğuk bulutun normal fırtına bulutlarından bile yaklaşık 30 derece daha soğuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

İngiltere Ulusal Yer Gözlem Merkezi'nden çalışmayı yürüten ekibin lideri Simon Proud, son 3 yılda bulutlarda aşırı soğuk hava kayıtlarının aynı sayıda olduğuna dikkati çekerek, soğuk bulut kümeleriyle birlikte soğuk havaların gittikçe daha yaygın hale gelmeye başladığını ifade etti.

Proud, son yıllarda artan bu yaygınlığın iklim değişikliği ya da hava şartlarından kaynaklı aşırı gök gürültülü fırtınaların oluşturduğu "mükemmel fırtınadan" kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.