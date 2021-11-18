Dünyanın en ucuz otomobili, Türkiye yolunda! Fiyatı sadece 20 bin TL...

Dünyanın en ucuz otomobili, Türkiye yolunda! Fiyatı sadece 20 bin TL...

Çin'in otomotiv devi dünyanın en ucuz otomobilini Türkiye piyasasına sokmaya hazırlandığı iddiası, araç alma hayali kuranları heyecanlandırdı. Aracın Türkiye'de satış fiyatının 20 bin TL olacak.

Dünyada koronavirüs salgını ve çip krizinin etkileriyle sıfır otomobil fiyatlarındaki artış hızla devam ediyor.

Dünyada yaşanan bu krizin ardından Türkiye'deki araba piyasası da etkilendi. Türkiye'de özellikle giriş seviyesindeki bir otomobil için 170 bin TL ile 200 bin TL arasında bir bedel ödemek gerekiyor.

İkinci el piyasasındaki rakamlar ise dudak uçuklatıyor...

Bu süreçte Çin merkezli 'Changli' markası 'J10' modelini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandığı iddiası, vatandaşların ilgisini çekti.

Changli, Çin'in en ucuz modeli J10'u Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

YALNIZCA 20 BİN LİRA

Piyasaya girmesi durumunda Changli J10, Türkiye pazarındaki en ucuz otomobil olacak.

20 bin lira satış fiyatıyla Türkiye'nin en ucuz otomobili olacak Changli J10, Çin'de de oldukça uygun fiyatla satılıyor.

CHANGLI J10 ÖZELLİKLERİ

Çok gelişmiş teknik özelliklere sahip olmayan Changli J10, şehir içi kullanımda büyük ilgi görebilecek niteliklere sahip. Elektrikli motoruyla saatte maksimum 35 km hıza ulaşabilen otomobil, 3 kişilik olarak tasarlandı.

Ön ve arka lambalar led şeklinde dizayn edilen Changli J10'un büyük ilgi görmesi bekleniyor.