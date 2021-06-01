Dünyanın en uzun depremi 32 yıl sürdü

1861 yılında Endonezya’nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 8.5 büyüklüğündeki depremin tam 32 yıl sürdüğü ortaya çıktı.

Bilim insanları, Endonezya'da 1829 ve 1861 yılları arasında aralıksız olarak tek bir deprem yaşandığını ortaya çıkardı.

Söz konusu depremin, 1861 yılındaki 8.5 şiddetindeki sarsıntıyla patlama yaparak sona erdiği ve ardından büyük bir tsunami yaşandığı açıklandı.

DÜNYANIN EN UZUN DEPREMİ

Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıların tespit ettiği deprem, dünyanın en uzun süren depremi olarak kayıtlara geçti.

Bu tür depremlere yavaş kayma olayı adı veriliyor. Söz konusu depremlerde, bir tabaka diğerinin altına doğru oldukça yavaş bir şekilde kayıyor.

Yavaş kayma depremleri birkaç gün, hafta, ay ya da çok nadir durumlarda birkaç yıl sürebiliyor.

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan Emma Hill, "Yavaş kayma depreminin bu kadar sürebileceğine şimdiye kadar inanmazdık." dedi.

Yavaş depremler, ancak 1990'ların sonlarına doğru, ilk olarak Kuzey Amerika'nın Kuzeybatı Pasifik'inde ve Japonya kıyılarındaki Nankai bölgesinde görüldüklerinde fark edildi.

Bu depremlerin neden olduğu zayıf enerji nedeniyle, o zamana kadar tespit edilmeleri neredeyse imkansızdı.

Günümüzde meydana gelen ve birkaç saniye süren şiddetli depremler, biriken enerjiyi bir anda açığa çıkarıyor. Ancak yavaş depremlerde enerjinin açığa çıkması yıllar boyunca devam edebiliyor.