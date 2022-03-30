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    Dünyanın en uzun uçuşu el değiştiriyor

    Cathay Pacific, Rus hava sahasından kaçınmak için dünyanın en uzun uçuşunu planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 12:17
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    Dünyanın en uzun uçuşu el değiştiriyor

    Rusya-Ukrayna savası, özellikle havacılılık sektöründe dengeleri değiştirdi. Çünkü artık birçok havayolu, Rusya'nın hava sahasını kullanamıyor.

    Bu durum, dünyanın en uzun süren uçak yolculuğunun da el değiştirmesine neden olacak.

    Şu anda dünyanın en uzun süren uçak yolculuğu, Singapur Hava Yolları’nın New York'a olan 15 bin 348 kilometrelik uçuşuna ait.

    YENİ REKOR GELİYOR

    Cathay Pacific, Rus hava sahasından kaçınmak için kesintisiz New York - Hong Kong uçuşunu planlıyor.

    Eğer her şey planlandığı gibi giderse bu uçuş, 16 bin 618 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun uçuşu olacak. Söz konusu yolculuğun yaklaşık 17 saat sürmesi bekleniyor.

    Dünyanın en uzun uçuşu el değiştiriyor #1

    Cathay Pacific'in rotası değiştirilen uçuşu, Kuzey Kutbu ve merkezi Rusya'yı geçmek yerine John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak ve Atlantik, Birleşik Krallık ve Güney Avrupa'yı geçerek, Orta Asya üzerinden Hong Kong'a iniş yapacak.

    Uçuşun Airbus A350-1000 ile gerçekleştirileceğini belirten Cathay Pacific sözcüsü, "Havacılık dünyasındaki olası olaylar veya senaryolar için her zaman acil durum rotalarına hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

    Dünyanın en uzun uçuşu el değiştiriyor #2


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