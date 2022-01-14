Dünyanın en yüksek çözünürlüklü tablo fotoğrafı: 717 gigapiksel

Rembrandt van Rijn'in ünlü The Night Watch (Gece Devriyesi) tablosunun 717 gigapiksel görüntüsü, internet üzerinden yayınlandı.

Hollanda Rijksmuseum'da sergilenen ve Rembrandt van Rijn tarafından 1642 yılında tamamlanan The Night Watch (Gece Devriyesi) tablosunun dev bir görüntüsü yayınlandı.

Herhangi bir sanat eserinin en büyük ve en ayrıntılı fotoğrafı olarak tanımlanan 717 gigapiksellik görüntü, 8 bin 439 fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturuldu.

FOTOĞRAFLARI YAPAY ZEKA BİRLEŞTİRDİ

Her fotoğraf çekildikten sonra, görüntünün renk ve keskinliğini kontrol etmek ve tüm fotoğrafları birleştirmek için yapay zekadan yararlanıldı.

Yayınlanan 717 gigapiksellik fotoğraf, resim yapılırken fırçanın darbelerinin oluşturduğu çatlaklara kadar ayrıntılar sunuyor.

Aşağıdaki bağlantıdan, 717 gigapiksellik The Night Watch görselini ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.