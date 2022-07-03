Dünyanın en zengin 10 insanı 250 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en zengin 10 insanı 250 milyar dolar kaybetti

Milyarderler listesinin öne çıkan isimlerinin, yılın ilk 6 ayında yaşadığı kayıp belli oldu.

Elon Musk, Jeff Bezos ve Bill Gates gibi isimler, sahip oldukları varlıklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde listenin ilk sırasını domine eden milyarderler, son dönemde yaşadıkları kayıplarla öne çıkıyor.

2022'nin ilk yarısında yaşanan kayıp

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dahil dünyanın en zengin 10 insanı, net varlıklarında bu yılın ilk yarısında 250 milyar dolar kaybetti.

Listedeki söz konusu isimler, ABD borsalarındaki düşüş nedeniyle varlıklarında gerilemeyle karşı karşıya kaldı.

Milyarderlerin servetleri eridi

Borsalar, S&P 500'ün değerinin beşte birinden fazlasını kaybetmesiyle 1970'den bu yana yılın en kötü ilk yarısını yaşadı.

Bu durum, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Musk, Bezos, Bernard Arnault gibi isimlerin servetlerine büyük darbe anlamına geliyor.

Musk ve Bezos 120 milyar dolar kaybetti

ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 1,2'sine denk gelen kayıp, yılın başından bu yana servetlerinden toplam 120 milyar dolar eriyen Musk ve Bezos tarafından en keskin şekilde hissediliyor.

Tesla'nın hisse fiyatı, ekonomik belirsizlik ve Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi nedeniyle bu yıl yüzde 43 düştü.

Dünyanın en zenginlerinin durumu

Business Insider'ın aktardığına göre, Amazon hisseleri, 2022'nin başından bu yana yüzde 35'ten fazla değer kaybetti.

Elon Musk'ın ve Jeff Bezos'un sırasıyla 210 ve 133 milyar dolar varlıkları bulunuyor. Bu miktarlar, son olarak Arnault ve Gates için 128 ve 115 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg ise kayıplar sonrası 59.6 milyar dolar ile 17'nci sıraya geriledi.