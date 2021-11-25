Dünya'nın gelecekte Satürn gibi halkaları olacak

ABD'deki Utah Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jake Abbott, uzay enkazları nedeniyle gelecekte Dünya'nın tıpkı Satürn gibi dev bir halkaya sahip olabileceğini açıkladı.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline geldi. Bugün uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın kullanılmayan uydu, başıboş bir şekilde dolaşıyor.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

DÜNYA'NIN SATÜRN GİBİ HALKALARI OLABİLİR

Yörüngedeki uzay çöpü sorunu giderek daha tehlikeli bir hal alırken ABD'deki Utah Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jake Abbott, krizin daha kötüleşeceğine dair uyarılarda bulundu.

Abbott, Dünya'nın yakında Satürn'ünkü gibi halkalara sahip olacağını ifade etti. Ancak bilim insanına göre bu halkalar uzay çöplerinden oluşacak.

Abbott, aynı zamanda yörüngedeki çöpleri ortadan kaldıracak bir icada da öncülük ediyor.

Abbott'un liderliğindeki bir araştırma ekibi, yörüngedeki enkazı dönen mıknatıslarla yönlendirebilecek bir uzay aracı tasarlıyor.

Bilim insanı, mıknatıs sistemlerinin kullanılacağı uzay aracının, çöplere az miktarda kuvvet uygulayacağını ve bunları parçalanmadan kavrayabileceğini belirtti.

ABD UZAY KUVVETLERİ'NDEN YENİ ADIM

ABD Uzay Kuvvetleri'nin teknoloji kolu SpaceWERX, Orbital Prime adlı yeni bir programın parçası olarak, uzay çöplerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak teknolojiler geliştirmek için özel sektör firmalarına çağrı yaptı.

Başlangıç ​​olarak SpaceWERX, uzay çöplerini ortadan kaldırmak için yöntemler geliştiren şirketlere 250 bin dolar değerinde teşvik verecek.