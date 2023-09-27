Dünyanın gıda arzını sonsuza dek değiştirebilecek 3 boyutlu çiftlik teknolojisi Dikey tarım, nihayet sürekli büyüyen bir nüfusu beslemek için yeni ve güvenilir bir gıda kaynağına yönelik atılımı sağlayabilir mi? Gelin bu teknolojiye daha yakından bakalım.

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Dünya nüfusu arttıkça ve tarım alanları kısıtlı hale geldikçe, herkesi beslemeye yetecek kadar ürün yetiştirebileceğimiz arazilerimiz hızla tükeniyor.

Yıllardır bize çiftçiliğin geleceğinin dikey olduğu, mahsüllerin kapalı mekanlarda, daha verimli binalarda yetiştirileceği söylendi.

Ancak bu devrim henüz gerçekleşmedi; şu anda dünya çapında yalnızca 30 hektarlık dikey tarım alanı var. Dünya çapında enerji maliyetlerindeki artış, birçok yeni projenin iptal edilmesine yol açtı.

Ancak şimdi merkezi San Fransico'da bulunan Plenty adlı yeni bir tarım şirketi, geleceğin dikey tarım teknolojisini yeniden hayata geçirmeye çalışıyor.

Şirket, devasa kulelerde iki kat yüksekliğe kadar mahsul yetiştiren yeni benzersiz 3D mimariyi kullanarak, çiftçilikte devrim yaratabileceklerine inanıyor.

Yılda 2 milyon kilogram sebze yetişebilir.

Plenty, geleneksel tarımla aynı miktarda araziden 350 kat daha fazla verim elde edebileceklerine ve bunu dünyanın hemen her yerinde yapabileceklerini söylüyor. Şirketin amacı, yılda iki milyon kilograma kadar yeşil yapraklı sebze yetiştirmek.

Şirketin en son teknolojiye sahip tesislerine göz atarken bize katılın.

Tohumların ekilmesi

Tohumlar, otomatik sistemler kullanılarak tepsilere ekilir ve büyüme sürecinin başlamasına yardımcı olmak için hassas bir besin karışımı verilir.

Yayılma odası

Burada genç bitkiler üreme odasının nemli koşullarında bekler. Şu anda Plenty, bünyesinde dört çeşit yenilebilir bitki yetiştiriyor. Bunlar körpe roka, körpe lahana, çıtır marul ve kıvırcık körpe ıspanak olarak dikkat çekiyor.

Gerekli besinler veriliyor

Her bitkinin aldığı ışık, besin ve su miktarını değiştirme yeteneği sayesinde Plenty, nihai ürünün birçok yönünü kontrol edebiliyor.

Robotlarla nakil

Bitkiler belli bir büyüklüğe ulaştığında robot kollar onları büyüme duvarına naklediyor.

Büyüme odası

Plenty'nin kapalı çiftliği, ürünleri verimli bir şekilde yetiştirmek için dikey yetiştirme kuleleri ve yenilikçi LED aydınlatma, su ve besin sistemleri kullanıyor.

Parlayan ışıklar

Mahsullerin yetiştirilmesine yardımcı olmak için kullanılan LED ışıklardan birinin yakından görünümü. Fotoğraf: Plenty Unlimited.

Ormana hoşgeldiniz

Plenty'nin Kaliforniya, ABD'deki tesisinde çalışan bir işçi, ışıklar ile marul yetiştirilen kule arasında yürüyor.

Hasat zamanı

Bir robot kol, büyüyen kuledeki raflardan birini tutuyor. Belirli bir büyüklüğe ulaştıklarında bitkiler deliklere ekiliyor ve yetiştirme kulesine monte ediliyor.

Hasat odası

Bir işçi yetiştirme odasındaki robotu denetliyor. Çiftlikte gıda üretiminin her aşaması otomatiktir ve bu da sistemi oldukça verimli hale getirir.

Optik ayıklama

Ürünler tamamen büyüdüğünde, sebzeler optik ayıklama makinesi kullanılarak toplanır ve sınıflandırılır. Makine, mahsulleri paketlemeye göndermeden önce hasarlı yaprakları kontrol etmek için mavi ışık kullanıyor.

Dikey tarım nedir

Dikey tarım, modern bir ticari seranın kontrollü ortamını gerçek anlamda bir sonraki seviyeye taşımanın bir yoludur. Bitkileri raflara veya uzun sütunlara dikey olarak istifleyerek dikey tarım, belirli bir arazi alanı için 10 kat verim sağlar.

Bitkiler, güneş ışığının yerini alan LED ışıklar ve kapalı döngü su geri dönüşümü ile tamamen kapalı koşullarda yetiştiriliyor.

Dikey bir çiftlik, büyük bir süpermarket büyüklüğündeki bir binaya 280 hektarlık (700 dönüm) eşdeğer tarım arazisini sığdırabilir ve yapay gün uzunluğu ve mevsimi değiştirerek tüm yıl boyunca mahsul hasat edebilir.